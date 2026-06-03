Karriereende für Bär beim SV Esterwegen

– Foto: Elin Fotodesign

Mit Patrick Bär verabschieden wir einen Spieler, der den SV Esterwegen über viele Jahre mit Herz, Einsatz und Verlässlichkeit geprägt hat.

Seit 2020 war Patrick ein fester Bestandteil unserer Mannschaften und immer da, wenn man ihn gebraucht hat – auf und neben dem Platz. In insgesamt 83 Spielen (48 für die 1. Herren und 35 für die 2. Herren) hat er unseren Verein mitgeprägt und sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt.