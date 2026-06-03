Karriereende für Bär beim SV Esterwegen

Mit Patrick Bär verabschieden wir einen Spieler, der den SV Esterwegen über viele Jahre mit Herz, Einsatz und Verlässlichkeit geprägt hat.
Seit 2020 war Patrick ein fester Bestandteil unserer Mannschaften und immer da, wenn man ihn gebraucht hat – auf und neben dem Platz. In insgesamt 83 Spielen (48 für die 1. Herren und 35 für die 2. Herren) hat er unseren Verein mitgeprägt und sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt.
Nun beendet Patrick seine aktive Karriere im Herrenbereich, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.
Patrick, wir sagen von Herzen Danke für deine Treue, deinen Einsatz und die vielen gemeinsamen Momente im Trikot des SV Esterwegen. Du wirst immer ein Teil unserer SVE-Familie bleiben.
Für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir und deiner Familie nur das Beste!