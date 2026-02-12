Karriereende droht: Große Sorgen um Kötztings Abwehrchef Nach einer Lungenembolie fällt Ex-Profi Jan Hosek wohl mindestens für den Rest der Saison aus von PM / Florian Würthele · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

Schöne Geste: Die Fußballer des 1. FC Bad Kötzting präsentieren Jan Hoseks Trikot und denken an ihren erkrankten Mitspieler. – Foto: Johannes Kuchler

Große Sorgen um Jan Hosek: Der 36-jährige Tscheche in Diensten des 1. FC Bad Kötzting fällt nach einer Lungenembolie wohl für den Rest der Saison aus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist sogar ungewiss, ob er überhaupt nochmal auf den Fußballplatz zurückkehren wird. Darüber informiert der Bayerwald-Landesligist am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

„Wir waren alle erst einmal von der Diagnose geschockt“, nimmt FCK-Sportkoordinator Roland Fuidl Stellung, bevor er die vergangenen Tage Revue passieren lässt. Ende Januar musste Hosek eine Trainingseinheit wegen Wadenproblemen abbrechen. Zurück in der Heimat, verschlechterte sich sein allgemeiner Gesundheitszustand, weshalb er ein Krankenhaus aufsuchte. Bei eingehenden Untersuchungen wurde schließlich eine Lungenembolie diagnostiziert, ausgelöst durch die Wadenprobleme.



Wann und ob der ehemalige Fußballprofi überhaupt noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehrt, ist derzeit nicht absehbar. „Das ist für uns aber sowieso zweitrangig. Aufgrund der schweren Erkrankung, die lebensbedrohlich sein kann, soll Jan einfach wieder gesund werden. Der ganze Verein drückt die Daumen“, betont Fuidl.





Jan Hosek (links) war im Heimatland lange Fußballprofi. – Foto: IMAGO / CTK Photo





Jan Hosek war zur Saison 2021/22 vom tschechischen Erstligisten FK Teplice an den Roten Steg gewechselt. Von Beginn an war der in Klattau geborene und hochaufgewachsene Innenverteidiger ein unverzichtbarer Teil der Abwehrkette. Bis dato bestritt er 126 Landesligaspiele für die Badstädter, in denen er sich 14 Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Seine Profikarriere führte den ehemaligen U-Nationalspieler Tschechiens unter anderem zu Slavia Prag – zugleich seinem Ausbildungsverein – und MFK Karvina. Schon in jungen Jahren erreichte er einen Markwert von 700 Tausend Euro. Hoseks längerfristiger Ausfall reißt beim 1. FC Bad Kötzting natürlich eine große Lücke, die es nun irgendwie zu stopfen gilt.



