 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Karriereende! Der Regionalliga-Rekordspieler hört auf

Sammy Ammari (31) verlässt aus beruflichen Gründen den TSV Buchbach

von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Runde Sache: In seinem letzten Heimspiel für den TSV Buchbach war Sammy Ammari (Mitte) noch ein Treffer vergönnt.
Runde Sache: In seinem letzten Heimspiel für den TSV Buchbach war Sammy Ammari (Mitte) noch ein Treffer vergönnt. – Foto: Michael Buchholz

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Sammy Ammari
Sammy Ammari

Ein Kind der Regionalliga Bayern sagt Servus! Sammy Ammari vom TSV Buchbach wird am Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Das hat der "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf rund ums letzte Saisonheimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg (6:3) bekanntgegeben.

Im vergangenen Herbst schrieb der 31-Jährige Geschichte und überholte seinen ehemaligen Mitspieler und Coach Aleksandro Petrovic (340 Einsätze) in Sachen meiste Einsätze in der Regionalliga Bayern. 359 Mal ist Ammari mittlerweile in der höchsten Amateurklasse im Freistaat aufgelaufen. Auch am letzten Spieltag in Eichstätt dürfte der Stürmer mit Sicherheit noch einmal seine Einsatzzeit bekommen und sich so seinen Applaus abholen. 360 Regionalliga-Einsätze werden dann in seiner Vita stehen - ein weiterer wird aber nicht mehr hinzukommen.

"Fußball war immer mein Lebensinhalt. Das war Spaß und war Freude, das ist mit nichts zu vergleichen. Jetzt ist es natürlich völlig ungewohnt, dass es aufhört", betont Ammari, der sich aus beruflichen Gründen für den Schritt entschieden hat. Der Rekordspieler ist in leitender Funktion in einem Münchner Fitnessstudio tätig. "Ich will nicht einmal in der Woche ins Training kommen oder dauernd absagen müssen. Das macht keinen Sinn. Ich will ja auch nicht platt auf dem Platz stehen." Unterklassig die Laufbahn austrudeln lassen, das ist seine Sache nicht: "Ich sehe mich nicht in der Kreisliga. Ich habe mir vieles durch den Kopf gehen lassen. Aber es macht einfach keinen Sinn. Auch wenn mir der Entschluss extrem schwergefallen ist."

Sowohl dem Angreifer als auch dem Verein fällt der Abschied schwer. "Buchbach ist mir einfach ans Herz gewachsen", betont der Deutsch-Tunesier, der 2018 von der SpVgg Greuther Fürth II erstmals nach Buchbach gekommen war. Nach einem dreijährigen Abstecher zum SV Wacker Burghausen kehrte Ammari im Sommer 2022 nach Buchbach zurück - und blieb bis heute. Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier wird richtig emotional ob des bevorstehenden Abschieds: "Wir haben lange geredet und es zeichnet Sammy ja aus, dass er die Sache so realistisch einschätzt, aber für uns ist das schon ein ganz brutaler Verlust. Sportlich auf der einen Seite, aber vor allem menschlich. Da tut richtig weh."