Karriereende! Der Regionalliga-Rekordspieler hört auf

Runde Sache: In seinem letzten Heimspiel für den TSV Buchbach war Sammy Ammari (Mitte) noch ein Treffer vergönnt. – Foto: Michael Buchholz

Im vergangenen Herbst schrieb der 31-Jährige Geschichte und überholte seinen ehemaligen Mitspieler und Coach Aleksandro Petrovic (340 Einsätze) in Sachen meiste Einsätze in der Regionalliga Bayern. 359 Mal ist Ammari mittlerweile in der höchsten Amateurklasse im Freistaat aufgelaufen. Auch am letzten Spieltag in Eichstätt dürfte der Stürmer mit Sicherheit noch einmal seine Einsatzzeit bekommen und sich so seinen Applaus abholen. 360 Regionalliga-Einsätze werden dann in seiner Vita stehen - ein weiterer wird aber nicht mehr hinzukommen.

"Fußball war immer mein Lebensinhalt. Das war Spaß und war Freude, das ist mit nichts zu vergleichen. Jetzt ist es natürlich völlig ungewohnt, dass es aufhört", betont Ammari, der sich aus beruflichen Gründen für den Schritt entschieden hat. Der Rekordspieler ist in leitender Funktion in einem Münchner Fitnessstudio tätig. "Ich will nicht einmal in der Woche ins Training kommen oder dauernd absagen müssen. Das macht keinen Sinn. Ich will ja auch nicht platt auf dem Platz stehen." Unterklassig die Laufbahn austrudeln lassen, das ist seine Sache nicht: "Ich sehe mich nicht in der Kreisliga. Ich habe mir vieles durch den Kopf gehen lassen. Aber es macht einfach keinen Sinn. Auch wenn mir der Entschluss extrem schwergefallen ist."



