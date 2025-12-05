Karriereende beim Landesligisten, Co-Trainer in die Elternzeit

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Mit 37 Jahren steht Andreas Contino als Co-Trainer an der Seitenlinie von Landesligist TSV Ehningen. Bereits in den vergangenen Jahren war er zuständig für die Teams von Calcio Leinfelden-Echterdingen II, Spvgg Cannstatt und TSV Münster. Seit letzter Saison gehörte er nun zum Trainerteam in Ehningen. Zum Januar 2026 widmet er sich nun privaten Themen und geht in die Elternzeit.
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Der 33-jährige Torhüter Fatih Aydin stand seit 2024 zwischen den Pfosten bei der SG Schorndorf. In der vergangenen Aufstiegssaison kam er auf 25 Einsätze. Nach der Hinserie der laufenden Saison beendet Aydin nun allerdings seine Karriere und schließt sich als Torwarttrainer dem Trainerteam der SG an.
