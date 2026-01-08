Karriereende bei HT 16

Ein prägendes Gesicht des Hamburger Amateurfußballs beendet seine aktive Karriere. Andreas Goldgraebe, der seine fußballerische Laufbahn 1991 bei HT 16 begann, verabschiedet sich im Jahr 2026 erneut bei seinem Heimatverein vom Spielbetrieb. Ausschlaggebend für das Karriereende sind anhaltende Verletzungsprobleme.

Im Laufe seiner langen und vielseitigen Laufbahn lief er unter anderem für den HSV-Nachwuchs, den Meiendorfer SV, den FC Bergedorf 85, den SC Victoria, den SV Curslack-Neuengamme, den TuS Dassendorf, Hamm United FC, den TSV Concordia Hamburg sowie den SC Vorwärts-Wacker Billstedt auf.

Präsident Ahmet Sahin würdigte die gemeinsame Geschichte und die Bedeutung des Spielers für den Verein. Beide begannen ihre fußballerische Laufbahn bereits im Kindesalter bei HT. Besonders hervorgehoben wurde die Rückkehr im Jahr 2019 für eine Saison in der Bezirksliga sowie der endgültige Wechsel zurück zum Verein im Jahr 2022. Die Hoffnung besteht, dass im Mai noch ein letzter Einsatz möglich ist, um die Karriere offiziell auf dem Platz zu verabschieden.

Unvergessen bleibt insbesondere ein Treffer aus der Landesliga-Saison, als er in der 96. Minute gegen den Oststeinbeker SV traf. Dieses Tor hat sich nachhaltig in das Vereinsgedächtnis eingeprägt.