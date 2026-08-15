Karpfham weiterhin ungeschlagen - Plattling jubelt im Landkreisderby

Es läuft für den Aufsteiger: Karpfham schlägt Grafenau und feiert damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel. – Foto: Robert Geisler

Am Samstag standen in der Bezirksliga Ost vier Partien des sechsten Spieltags auf dem Programm. Aufsteiger Karpfham bleibt nach dem 3:1-Erfolg über Grafenau weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle weiter an. Auch Verfolger Ruhmannsfelden konnte einen Sieg einfahren und gewann mit 3:0 beim SV Bischofsmais. Im Landkreisderby behielt Plattling mit einem 4:1 gegen den Aufsteiger aus Osterhofen die Oberhand. Ebenfalls erfolgreich waren die Hutthurmer, welche beim FC Salzweg die drei Punkte mitnahmen.

Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): „Das gleiche Spiel wie immer. Wir kassieren hinten zwei Tore über Standards und versagen vor der gegnerischen Kiste komplett. Anders als in den beiden letzten Spielen gibt es aber heute nichts Positives zu berichten. So wird es ganz schwierig in dieser Liga!“

Der Aufsteiger aus Salzweg hatte in der heutigen Partie durchaus seine Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Hutthurm nutzte seine Chancen dagegen konsequenter und konnte nach zwei Standardsituationen beide Treffer erzielen. Salzweg erspielte sich im Verlauf der Partie immer wieder gute Gelegenheiten, scheiterte jedoch an der eigenen Chancenverwertung.

Der Aufsteiger aus Karpfham marschiert und marschiert. Auch am heutigen Spieltag war die Elf um Spielertrainer Christian Brückl nicht zu bremsen. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel bleibt der TSV Karpfham an der Tabellenspitze. Auf die Frage, wer den Aufsteiger auf dem Weg nach oben noch stoppen könnte, bleibt Brückl zurückhaltend: „In dieser Liga wird dir nichts geschenkt. Deshalb sage ich nach wie vor, dass an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen so viele Punkte wie möglich sammeln.“ Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham): „Grafenau war der erwartet schwere Gegner. Wir wussten, dass sie offensiv enorme Qualität und Erfahrung haben. Nichtsdestotrotz haben wir es bis auf eine Situation extrem gut verteidigt. Wir haben es bereits in der ersten Halbzeit versäumt, höher zu führen. Das 1:1 haben wir uns mehr oder weniger selbst geschossen. Trotzdem haben wir weitergemacht und dann auch verdient die weiteren Tore erzielt.“

Die SpVgg Plattling hat sich im heutigen Derby gegen den Aufsteiger aus Osterhofen mit 4:1 durchgesetzt und damit den zweiten Saisonsieg eingefahren. Bereits nach knapp 20 Minuten lag das Team von Trainer Torsten Holm mit 3:0 in Führung, ehe Osterhofen wenig später den Anschlusstreffer erzielen konnte. Nach der Pause sah der Plattlinger Ulukus die Gelb-Rote Karte. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nur wenig beeindrucken und konnten den Vorsprung sogar auf 4:1 ausbauen. Damit brachte Plattling den Derbysieg auch in Unterzahl souverän über die Zeit. Torsten Holm (Trainer SpVgg Platling): „Das war heute ein verdienter Derbysieg und eine super Mannschaftsleistung über die gesamten 90 Minuten. Wir sind defensiv gut gestanden und haben kaum Torchancen zugelassen. Offensiv haben wir uns viele Chancen erarbeitet und diese heute auch konsequent genutzt. In Unterzahl mussten wir dann noch einmal 20 Minuten alles raushauen. Gerade bei diesen Temperaturen war das eine enorme Belastung. Deshalb muss ich der Mannschaft dafür ein großes Lob aussprechen.“