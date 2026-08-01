Karpfham weiter ohne Makel - Plattling und Deggendorf atmen auf

Die SpVgg Plattling feierte ihren ersten Saisonsieg – Foto: Charly Becherer

Vier Spiele, vier Siege: Der TSV Karpfham bleibt in der Bezirksliga Ost das Maß der Dinge und hat auch das Aufsteigerduell gegen den FC Salzweg mit 1:0 zu seinen Gunsten entscheiden können. Über die ersten Tore und Punkte darf sich die SpVgg Plattling freuen, die an der heimischen Rennbahn den SV Hutthurm mit 3:1 in Schach hielt. Den ersten Saisondreier feierte der TSV Waldkirchen, der sich beim SV Garham mit 2:1 behauptete. Auch der amtierende Vizemeister SpVgg GW Deggendorf hat im vierten Anlauf erstmals die volle Ausbeute eingefahren. Beim SV Bischofsmais kamen die Donaustädter zu einem harterkämpften 2:1-Arbeitssieg.

Heute, 16:30 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 1 2 Abpfiff



Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Es war auf einem schlechten Platz kein schönes Spiel. Wir haben eine ganz schwache erste Hälfte gespielt und nur unserem Keeper Lukas Groll war es zu verdanken, dass wir nicht höher als 0:1 hinten lagen. Im Laufe der zweiten Hälfte baute Bischofsmais körperlich ab und wir wurden immer dominanter. Wir konnten Druck aufbauen und die Partie noch drehen. Die drei Punkte sind enorm wichtig - nun müssen wir aber daheim gegen Oberdiendorf unbedingt nachlegen."











Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "In der Anfangsphase war Garham besser, dann sind wir aber immer besser reingekommen und waren spätestens nach dem Führungstreffer eindeutig am Drücker. Das zweite Tore war die logische Konsequenz. Nach der Pause haben die Hausherren sehr viel mit langen Bällen agiert, bis auf sehr wenige Situationen haben wir allerdings alles gut wegverteidigt. Nach vorne hatten wir nicht mehr viele Aktionen, aber durchaus noch ein, zwei sehr gefährliche Kontermöglichkeiten. Unterm Strich ein absolut verdienter Auswärtssieg, der uns extrem guttut."









Martin Huber (Sportlicher Leiter TSV Karpfham): "Es war das erwartet enge Spiel, das wir in der ersten Hälfte dominiert haben. Wir haben es aber verpasst, mehr wie ein Tor zu erzielen. Nach der Pause war Salzweg überlegen und hat eine richtig starke Leistung gezeigt. Wir haben aber keine wirklich klare Chance zugelassen und leider einen Elfmeter verschossen. So blieb es bis zum Schluss spannend. Aufgrund der ersten 45 Minuten geht das Ergebnis auf alle Fälle in Ordnung."





Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Wir haben in der ersten Halbzeit mutlos gespielt und Karpfham hat uns teilweise schwindelig gespielt. Allerdings hat der Gegner trotz seiner Überlegenheit wenig klare Chancen gehabt und das Tor ist nach einer Standardsituation gefallen. Nach dem Seitenwechsel war es ein komplett anderer Auftritt von uns. Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt, waren sehr zweikampfstark und haben das Heft in die Hand genommen. Leider hat uns im letzten Drittel oft die letzte Genauigkeit gefehlt. Trotzdem hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt."









Torsten Holm (Trainer SpVgg Plattling): "Trotz vieler Ausfälle haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir haben den Gegner über die gesamte Spieldauer beherrscht, uns einige Möglichkeiten herausgespielt und am Ende vollkommen zurecht gewonnen. Der Sieg hätte sogar noch ein, zwei Tore höher ausfallen können. Die Erleichterung ist groß und jetzt können wir mal etwas durchatmen."