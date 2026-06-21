Karpfham setzt Duftmarke - Simbacher Fünferpack - Mamminger Remis

Gleich fünffachen Grund zur Freude hatten die Mannen vom FC-DJK Simbach, die sich klar gegen den FC Wallersdorf auf fremdem Geläuf durchsetzen konnten. – Foto: Charly Becherer

Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit 2026/27 läuft im niederbayerischen Amateurfußball-Unterhaus bereits auf Hochtouren – von der Landesliga bis hinab in die Kreisklassen nutzten die Trainer das Wochenende, um ordentlich durchzuwechseln, taktische Feinheiten zu erproben und den aktuellen Fitnessstand ihrer Kicker nach den ersten Trainingseinheiten abzufragen. Mit folgenen Partien an diesem Test-Sonntag:

Der TSV Mamming (Kreisklasse Dingolfing) trotzt dem Neu-Bezirksligisten FC Dingolfing II ein durchaus beachtliches 2:2-Unentschieden ab. Nach dem geglückten Klassenerhalt der Vorsaison stand besonders Andreas Wagner im Fokus, der als neuer Spielertrainer vom Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing zum TSV gewechselt ist.

Nach einer torlosen ersten Hälfte ging es im zweiten Durchgang Schlag auf Schlag: Max Weber brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung, die Spielertrainer Andreas Wagner nur vier Minuten später per Foulelfmeter ausglich (62.). Auch auf die erneute Dingolfinger Führung durch Franz Heuberger (67.) hatte der TSV die passende Antwort parat: Der eingewechselte Matthias Wagner bewies in der 82. Minute den richtigen Riecher - und traf zum verdienten 2:2-Endstand.

Die Partie nahm schnell Fahrt auf: Bereits in der 11. Minute besorgte Christoph Ettengruber nach einer Vorlage von Robert Perstorfer per Kopf die frühe 1:0-Führung für die favorisierten Simbacher. Wallersdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt - und schlug wenig später zurück: Jonas Müller traf in der 17. Minute zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff ging der Bezirksligist erneut in Front: Perstorfer, der zuvor noch vorbereitet hatte, netzte nach Zuspiel von Tobias Lieb nun selbst zum 2:1-Halbzeitstand ein (41.). Nach dem Seitenwechsel und einer größeren Wechselwelle auf beiden Seiten blieben die Gäste tonangebend. Der zur Pause eingewechselte Leonard Maierhofer bediente in der 63. Minute Tobias Lieb, der zum 3:1 für Simbach traf. Wallersdorf gab sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte nur vier Minuten später durch Lukas Klostermann auf 2:3 (67.). In der Schlussphase machten sich dann die Simbacher Wechsel bezahlt. Ein Doppelschlag der Joker besiegelte den Auswärtssieg: Erst traf der eingewechselte Enis Ersayin nach Vorarbeit von Lieb zum 4:2 (83.), ehe letzter in der 86. Minute nach einer erneuten Maierhofer-Vorlage mit seinem zweiten Treffer des Tages den 5:2-Endstand markierte.

Die Partie startete relativ ausgeglichen: Nach einem harmlosen ersten Abschluss durch Kirchbergs Niko Uhlendorf (5.) verbuchte auch Grafenaus Simon Raml seinen ersten Versuch, zielte jedoch weit drüber (13.). Nur zwei Minuten später zappelte der Ball dann aber im Netz – unter gütiger Mithilfe der Kirchberger Defensive: Christoph Pfeffer wollte im eigenen Strafraum klären, schoss dabei jedoch Moritz Stadler an, von dessen Körper der Ball zum 0:1-Führungstreffer für Grafenau ins Tor abprallte (15.). Die Stodbärn übernahmen in der Folge das Kommando und drängten auf den zweiten Treffer. In der 32. Minute verhinderte SV-Keeper Nico Scheifele mit einer Glanzparade gegen den freigespielten Simon Raml den Einschlag. Nach dem Seitenwechsel und frischen Leuten auf Seiten der Kirchberger – die im zweiten Durchgang kräftig durchrotierten – änderte sich am Spielverlauf wenig. Grafenau blieb spielbestimmend, während die Heimelf viel mit Defensivarbeit beschäftigt war. Dass es bis in die Schlussphase spannend blieb, lag an der mangelnden Chancenverwertung der Gäste - und am Pech von Simon Raml: Erst scheiterte der Grafenauer Angreifer aus kurzer Distanz am stark reagierenden Scheifele (74.), nur sieben Minuten später setzte er einen Kopfball erneut knapp am Gehäuse vorbei (81.). Kirchberg warf in den Schlussminuten defensiv alles in die Waagschale, konnte offensiv aber keine Akzente mehr setzen, sodass es beim knappen 1:0-Erfolg für den TSV blieb.

Der Aufsteiger aus dem Rottal legte sich von Beginn an ins Zeug und macht es den Gastgebern von Anfang an schwer. Bereits in der 10. Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz, als Patrick Drofa die Karpfhamer mit 1:0 in Front brachte. Obernzells Fabian Wiesmaier fing sich nach zwölf Minuten bereits die erste Gelbe Karte der Partie ein. Karpfham blieb am Drücker - und legte nach einer guten halben Stunde nach: Christian Brückl schraubte das Ergebnis in der 32. Minute auf 2:0 hoch, was gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Gesamtbild. In der 69. Minute sorgte Andrei Ratiu mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Der Torhunger des Aufsteigers war damit aber noch nicht gestillt: Johannes Dorfner legte in der 81. Minute sogar noch das 4:0 nach. Den Gastgebern gelang in der Schlussphase lediglich noch der Ehrentreffer durch Manuel Fesl (83.).

Die Partie begann mit einem echten Blitzstart für die Gäste: Keine zwei Minuten waren gespielt, als Benedikt Kolbinger goldrichtig stand und einen Abstauber zur frühen 1:1-Führung für Riedenburg im Gehäuse unterbrachte (2.). Schierling schüttelte den Früh-Schock zwar im Laufe des ersten Durchgangs ab, konnte den Rückstand bis zum Pausenpfiff aber nicht mehr egalisieren. Eine knappe Viertelstunde nach dem Seitenwechsel schlug der TV Riedenburg erneut zu: In der 59. Minute bediente Niklas Kolb seinen Teamkollegen Martin Bader, der zum 2:0 vollstreckte. Schierling bewies jedoch Moral und drängte postwendend auf den Anschluss. Dieser gelang in der 67. Minute, als Nicolas Reichl auf 1:2 verkürzte. Am Ende stand jedoch ein verdienter Auswärtssieg der Riedenburger Elf.

Die Gäste erwischten unter ihrem neuen Trainer Sepp Schuderer einen gelungenen Blitzstart: Gerade einmal drei Minuten waren auf der Uhr, als Stephan Sturm perfekt für Nico Sturm auflegte, der zur frühen 1:0-Führung für den Neu-Landesligisten einnetzte. Wenzenbachs Maximilian Freitag holte sich bereits in der 6. Spielminute die erste Gelbe Karte ab. Langquaid mühte sich um den Ausgleich, kam gegen die stabil stehende Gäste-Defensive jedoch nur selten gefährlich zum Zug. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich Wenzenbach abgezockter - und machten in der 72. Minute schließlich den Deckel drauf: Nach Vorarbeit von Neuzugang Jakob Klier besorgte Matteo D'Errico das 2:0. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Abpfiff.

Die Hausherren übernahmen zwar erwartungsgemäß die Spielkontrolle, bissen sich an der kompakt stehenden Waldkirchener Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. Kurz vor dem Pausenpfiff erfolgte der am Ende entscheidende Streich der Gäste: In der 42. Minute markierte Noah Renoth für den Landesliga-Absteiger und Neu-Bezirksligisten die 1:0-Führung. In Hälfte zwei sah zunächst Waldkirchens Franz Schinko den gelben Karton (55.), zehn Minuten später wurde auch Bogens Patrick Fuchs verwarnt (65.). Der TSV Waldkirchen konnte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit bringen.

Die Gäste aus Sallach erwischten einen Traumstart: Keine sechzig Sekunden waren gespielt, als Andreas Herreiner die SpVgg-Defensive eiskalt erwischte und zur frühen 1:0-Führung einnetzte. Niederaichbach brauchte eine Weile, um sich zu schütteln, schlug aber noch vor dem Pausenpfiff zurück: Fabian Jakubik besorgte nach Vorarbeit von Tobias Häckl den 1:1-Ausgleich (39.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren dann so richtig auf. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff zeigte der Unparteiische auf den Punkt: Tobias Häckl übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zum 2:1 (46.). Nun war der Knoten geplatzt: Johannes Lehner und David Würfel schraubten das Ergebnis binnen zwanzig Minuten auf 5:1 in die Höhe, ehe Florian Geitner nur noch Kosmetikkorrektur für Sallach betreiben konnte. Den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Hälfte setzte schließlich der eingewechselte Thomas Dettenkofer, der in der 72. Minute nach feinem Zuspiel des überragenden Lehners den 6:2-Endstand markierte.