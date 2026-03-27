Karpfham krallt sich Nico Drofa Der derzeit wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht gesetzte Dorfbacher Goalgetter wechselt zum Bezirksliga-Anwärter von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Vorstand Georg Stadler (li.) und Sportlicher Leiter Martin Huber (re.) nehmen Neuzugang Nico Drofa in die Mitte – Foto: Verein

Nach der Spielertrainer-Verpflichtung des langjährigen Regionalliga-Kicker Christian Brückl, der in der kommenden Saison gemeinsam mit Tobias Dandl ein Spielertrainer-Duo bilden wird, lässt der TSV Karpfham mit der nächsten beachtlichen Personalie aufhorchen: Nico Drofa wechselt vom DJK-SV Dorfbach zum derzeitigen Rangzweiten der Kreisliga Passau, der sich anschickt, zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen.

Nico Drofa zählt seit Jahren zu den treffsichersten Angreifern im Landkreis Passau und stand in der Vergangenheit auch schon auf dem Wunschzettel des einen oder anderen höherklassigen Klubs. Phänomenale 125 Treffer erzielte der 24-Jährige in 111 Partien für seinen Noch-Klub und hatte damit entscheidenden Anteil, dass dem Verein aus dem Ortenburger Marktgemeindebereich der Aufstieg von der A-Klasse bis in die Kreisliga glückte. Im vergangenen Dezember lernte Drofa allerdings die Schattenseiten des Fußballsports kennen. Im Vorrundenturnier des NiederbayernTV-Hallencup in der Vilshofener Dreifachturnhalle zog sich der Stürmer einen Kreuzbandriss zu und wird deshalb noch einige Monate außer Gefecht sein.







"Wir machen Nico bezüglich eines Comebacks überhaupt kein Stress und es ist viel zu früh, um irgendeine Einschätzungen abgeben zu können, wann er wieder spielen kann. Wichtig ist, dass er die Verletzung vollständig auskuriert, sich sauber aufbaut und dann irgendwann wieder sein altes Leistungslevel erreicht", sagt Karpfhams sportlicher Leiter Martin Huber, der überzeugt ist, mit Drofa einen Top-Fang gemacht zu haben: "Nicos Trefferquote spricht für sich. Er ist noch ein richtiger klassischer Mittelstürmer, der einen unglaublichen Torriecher hat. Für uns wird er eine große Bereicherung sein und wir freuen uns, dass es mit dem Wechsel geklappt hat."