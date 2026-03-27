Karpfham krallt sich Nico Drofa

Nach der Spielertrainer-Verpflichtung des langjährigen Regionalliga-Kicker Christian Brückl, der in der kommenden Saison gemeinsam mit Tobias Dandl ein Spielertrainer-Duo bilden wird, lässt der TSV Karpfham mit der nächsten beachtlichen Personalie aufhorchen: Nico Drofa wechselt vom DJK-SV Dorfbach zum derzeitigen Rangzweiten der Kreisliga Passau, der sich anschickt, zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen.
Nico Drofa zählt seit Jahren zu den treffsichersten Angreifern im Landkreis Passau und stand in der Vergangenheit auch schon auf dem Wunschzettel des einen oder anderen höherklassigen Klubs. Phänomenale 125 Treffer erzielte der 24-Jährige in 111 Partien für seinen Noch-Klub und hatte damit entscheidenden Anteil, dass dem Verein aus dem Ortenburger Marktgemeindebereich der Aufstieg von der A-Klasse bis in die Kreisliga glückte. Im vergangenen Dezember lernte Drofa allerdings die Schattenseiten des Fußballsports kennen. Im Vorrundenturnier des NiederbayernTV-Hallencup in der Vilshofener Dreifachturnhalle zog sich der Stürmer einen Kreuzbandriss zu und wird deshalb noch einige Monate außer Gefecht sein.