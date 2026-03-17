Karpfham klärt Völdl-Nachfolge: Duo Brückl / Dandl übernimmt

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Martin Huber, Tobias Dandl, Christian Brückl, Vorstand Georg Stadler – Foto: Verein

Tobias Dandl hat beim TSV Karpfham Legendenstatus. Der 32-Jährige war unter anderem an zwei Aufstiegen, den Totopokal-Erfolg 2025 sowie an etlichen Hallenerfolge maßgeblich beteiligt. Bemerkenswerte 328 Punktspiele hat der Offensivmann für Karpfham schon bestritten und dabei 113 Treffer erzielt. "Mich freut es unglaublich, dass mir die Wertschätzung und das Vertrauen entgegengebracht wird, die Mannschaft ab dem Sommer gemeinsam mit Christian zu trainieren. Gemeinsam mit ihm werde ich alles daran setzen, die positive Entwicklung der letzten Jahre weiter voranzutreiben. Wir hatten super Gespräche und haben eine ähnliche Sichtweise. Das ist eine hervorragende Basis und für mich persönlich ist es eine tolle Geschichte, die Aufgabe mit so einem Klassefußballer in Angriff nehmen zu dürfen", betont Dandl, der ein großes Ziel vor Augen hat: "Wir wollen unbedingt aufsteigen - auch um Reini Völdl, mit dem ich mich sehr gut verstehe, gebührend zu verabschieden."





Christian Brückl ist einer der bekanntesten Fußballer Niederbayerns, der mit dem SV Schalding-Heining zweimal Bayernliga-Meister (2013, 2025) wurde und 183 Partien in der Regionalliga Bayern machte. Als Spielercoach sammelte der inzwischen 35-Jährige bereits Erfahrungen beim FC Vilshofen und der Schaldinger U23. Bereits vor längerer Zeit verkündete der Techniker, die Grün-Weißen am Saisonende zu verlassen. "Ich habe viele Anfragen bekommen, was mich gefreut hat. Am Ende ist meine Wahl auf den TSV Karpfham gefallen. Im Passauer Umland ist das seit Jahren eine gute Adresse und die Verantwortlichen haben sich extrem um mich bemüht. Diese positive Hartnäckigkeit hat mich beeindruckt und sportlich ist das ohnehin eine reizvolle Aufgabe, auf die ich mich richtig freue", sagt Brückl, der auch der Zusammenarbeit mit Tobias Dandl optimistisch entgegenblickt: "Gegen Tobi habe ich schon in meiner Vilshofener Zeit gespielt und von daher kennen wir uns schon länger. Die Gespräche mit ihm waren top und beide sind wir Fußballverrückte. Das wird passen."



