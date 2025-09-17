Karpfham-Höhenflug: »Ist kein Zufallsprodukt«

Niederbayerischer Vizemeister im Hallenfußball und Totopokal-Sieger im Fußballkreis Ost - das Kalenderjahr 2025 wird als äußerst erfolgreiches in die Geschichtsbücher des TSV Karpfham eingehen. Der Dorfverein aus dem Bad Griesbacher Stadtgebiet hat zudem den Schwung der Vorsaison in die laufende Runde transportieren können und führt nach acht Spieltagen das Klassement der Kreisliga Passau an. Dandl, Vnuk & Co. sind noch ungeschlagen, haben bis dato die meisten Treffer aller Teams erzielt und erst vier Gegentore kassiert.
"Irgendwann lügt die Tabelle nicht mehr", schmunzelt Karpfhams Coach Reinhard Völdl, der sehr zufrieden mit seinem Gefolge ist: "Die Mannschaft ist extrem willig, schiebt in jedem Training an. Das macht großen Spaß und ist kein Zufallsprodukt. Wir haben ein passendes Spielsystem gefunden und treten bislang sehr überzeugend auf. Schon acht Punkte Vorsprung auf den dritten Rang sind zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein Pfund." Eingeschlagen haben die Neuzugänge. Johannes Dorfner, der bei der TuS Pfarrkirchen in der vergangenen Spielzeit nur mehr eine Nebenrolle spielte, hat bereits sechsmal getroffen. Der vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen gekommene Andrei Ratiu ist ebenfalls eine große Belebung für das Angriffsspiel. "Offensiv sind wir variabler geworden, unser Prunkstück ist aber die Abwehr. Die Jungs verteidigen extrem gut. Stefan Demuth ist eine absolute Bank, aber auch andere Spieler wie beispielsweise Luca Winterstötter, der vor ein paar Monaten aus der A-Klasse zu uns gewechselt ist, haben sich extrem gut entwickelt", freut sich Völdl.