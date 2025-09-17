Johannes Dorfner hat sich auf Anhieb zum Goalgetter des TSV Karpfham entwickelt – Foto: Bernhard Enzesberger

Karpfham-Höhenflug: »Ist kein Zufallsprodukt« Noch ungeschlagen in der Kreisliga Passau, zudem den treffsichersten Sturm und die beste Abwehr Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Passau Karpfham

Niederbayerischer Vizemeister im Hallenfußball und Totopokal-Sieger im Fußballkreis Ost - das Kalenderjahr 2025 wird als äußerst erfolgreiches in die Geschichtsbücher des TSV Karpfham eingehen. Der Dorfverein aus dem Bad Griesbacher Stadtgebiet hat zudem den Schwung der Vorsaison in die laufende Runde transportieren können und führt nach acht Spieltagen das Klassement der Kreisliga Passau an. Dandl, Vnuk & Co. sind noch ungeschlagen, haben bis dato die meisten Treffer aller Teams erzielt und erst vier Gegentore kassiert.

"Irgendwann lügt die Tabelle nicht mehr", schmunzelt Karpfhams Coach Reinhard Völdl, der sehr zufrieden mit seinem Gefolge ist: "Die Mannschaft ist extrem willig, schiebt in jedem Training an. Das macht großen Spaß und ist kein Zufallsprodukt. Wir haben ein passendes Spielsystem gefunden und treten bislang sehr überzeugend auf. Schon acht Punkte Vorsprung auf den dritten Rang sind zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein Pfund." Eingeschlagen haben die Neuzugänge. Johannes Dorfner, der bei der TuS Pfarrkirchen in der vergangenen Spielzeit nur mehr eine Nebenrolle spielte, hat bereits sechsmal getroffen. Der vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Hofkirchen gekommene Andrei Ratiu ist ebenfalls eine große Belebung für das Angriffsspiel. "Offensiv sind wir variabler geworden, unser Prunkstück ist aber die Abwehr. Die Jungs verteidigen extrem gut. Stefan Demuth ist eine absolute Bank, aber auch andere Spieler wie beispielsweise Luca Winterstötter, der vor ein paar Monaten aus der A-Klasse zu uns gewechselt ist, haben sich extrem gut entwickelt", freut sich Völdl.









Vater des Erfolgs: Chefanweiser Reinhard Völdl – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de









Der ehemalige Edeltechniker des SV Hutthurm macht kein Geheimnis daraus, dass am Ende einer der ersten beiden Plätze herausspringen soll: "Mit einem vierten Platz wären wir nicht zufrieden, auch wenn es von Vereinsseite keinerlei Druck gibt. Wir wollen bis zum Schluss ganz vorne mitspielen und das ist auch machbar. Unser Kader ist richtig gut, denn mit Noll, Hasmaier und Höglberger haben wir sogar drei Stammspieler, die verletzungsbedingt in dieser Saison noch gar nicht ins Geschehen eingreifen konnten. Wir können viel erreichen, werden aber demütig bleiben. Die kommenden Partien werden sehr anspruchsvoll, denn jetzt kommen fast ausschließlich Gegner, die ich in der Endabrechnung im vorderen Tabellenbereich erwarte. Wir freuen uns aber auf diese Duelle und uns muss erst einmal jemand schlagen."