Karpfham: Etliche Neue - »Wollen ganz vorne mitspielen«

Der TSV Karpfham gehört längst zum Inventar der Kreisliga Passau. Seit zwölf Jahren - unterbrochen von einem einjährigen Bezirksliga-Intermezzo - gehören die Grün-Weißen der fünfthöchsten Amateurklasse an, würden aber gerne nochmal auf die Bezirksbühne zurückkehren. Um in der kommenden Spielzeit im Aufstiegsrennen mitmischen zu können, hat sich der amtierenden Totopokalsieger des Fußballkreis Ost mit mehreren Neuzugängen verstärkt.

Mit Florian Dederer (SV Schalding-Heining II) und Johannes Dorfner (TuS Pfarrkirchen) konnten zwei bezirksligaerprobte Kicker an Land gezogen werden. Mit Andrei Ratiu sicherte man sich die Dienste eines Leistungsträgers des Bezirksliga-Aufsteigers SV Hofkirchen. Zurück beim TSV ist der Ex-Simbacher Patrick Zierer, der sein Österreich-Gastspiel beim ATSV Schärding beendet hat. Neu im Klub sind zudem Keeper Tobias Schindl (SG Ruhstorf / Indling), Jonas Höglberger (DJK-SV Weng) und Dominik Czortek (SG Hartkirchen / Pocking). "Wir haben den Kader sowohl quantitativ wie auch qualitativ aufwerten können. Vor allem von Johannes Dorfner und Andrei Ratiu erhoffen wir uns mehr Durchschlagskraft im Offensivbereich. In den letzten Jahren haben wir gegenüber den Spitzenmannschaften viel zu wenig Tore erzielt. Dieses Manko gilt es zu beheben, denn wir wollen dieses Mal ganz vorne mitspielen und nicht nur Fünfter oder Sechster werden", lässt TSV-Manager Martin Huber wissen.







Mit Adrian Ioan Ghele (TSV Rotthalmünster) und Christoph Huber (RSV Kirchham) muss der Kreisligist aber auch zwei Leistungsträger ziehen lassen. "Vor allem Christoph war in der Innenverteidigung eine echte Bank. Er hinterlässt eine große Lücke", seufzt Huber, der für die Spielzeiten 2025/2026 keinen absoluten Topfavoriten sieht: "Salzweg hat gute Transfers gemacht und wird sicherlich vorne dabei sein. Auch Perlesreut muss man auf der Rechnung haben. Eine Übermannschaft wird es aber vermutlich nicht geben."







Bei der II. Mannschaft wurde der "Staff" mit Markus Kracher erweitert, der den Co-Trainerposten übernommen hat. Außerdem konnte der Kader mit den Zugängen Simon Strasser (SG Hartkirchen / Pocking) und Martin Baran (SV Tettenweis) erweitert werden. "Mit der Zweiten vollziehen wir eine Art Neufaufbau. Ziel ist es, besser als in der Vorsaison abzuschneiden, in der nur der zehnte Rang heraussprang", informiert Martin Huber.