Karpfham-Bombe: Patrick Drofa kommt und Tomas Vnuk muss gehen Der Bezirksliga-Aufsteiger verpflichtet regionalligaerprobten Routinier und baut nicht mehr auf die Dienste des tschechischen Futsal-Nationalspielers von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Drofa (Bildmitte) mit den Verantwortlichen des TSV Karpfham – Foto: Verein

Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der TSV Karpfham den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Anders als in der Premieren-Spielzeit 2016/2017, in der die Grün-Weißen den Klassenerhalt verpassten, möchte sich der Klub aus dem bekannten Volksfestort dieses Mal in der vierthöchsten Amateurklasse etablieren. Mit Patrick Drofa kann der Verein wenige Tage nach dem Aufstieg einen hochkarätigen Neuzugang präsentieren, der vom SV Schalding-Heining zum Kreisliga-Meister wechselt.

134 Einsätze (21 Tore) in der Regionalliga sowie 84 Partien (13 Treffer) stehen für den 35-jährigen Routinier zu Buche. "Pat ist seit vielen Jahren einer der besten Offensivspieler der Region. Wir sind sehr stolz, dass er uns trotz vieler anderer Anfragen seine Zusage gegeben hat. Er wird uns mit seiner sportlichen Qualität enorm voranbringen und auch auf dem Platz eine Führungsrolle einnehmen", sagt Karpfhams Fußballboss Martin Huber.



















Der Neuzugang freut sich auf sein künftiges Engagement beim Aufsteiger: "Ich wollte den Aufwand deutlich reduzieren, dennoch weiter auf einem ordentlichen Niveau kicken. Beides ist beim TSV Karpfham der Fall und natürlich hat es auch eine große Rolle gespielt, dass mein Kumpel Jinx Brückl Trainer wird", berichtet Drofa, der mit einem klaren Ziel antritt: "Ich will den in mich gesteckten Erwartungen gerecht werden und meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen."







Tomas Vnuk trug achteinhalb Jahre das Trikot des TSV Karpfham – Foto: Robert Geisler