Karpfham auf Wolke 7 - wie lange hält der Höhenflug noch an?

Der TSV Karpfham ist in der Bezirksliga Ost momentan das Maß der Dinge – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Der TSV Karpfham ist die einzige Mannschaft in der Bezirksliga Ost, die nach vier Spieltagen noch verlustpunktfrei ist. Der Aufsteiger spielt unter seinem neuen Spielertrainer-Gespann Christian Brückl / Tobias Dandl bisher eine ausgezeichnete Rolle. Der eine oder andere Experte hatte Demuth, Höglberger & Co. schon vor der Saison als Geheimfavorit auf dem Zettel.

"Von so einem Zeug mag ich gar nichts hören“, sagt der vom SV Schalding-Heining gekommene "Jinx“ Brückl, der die Schnellebigkeit des Fußballgeschäfts bestens kennt und deshalb zur Bodenständigkeit mahnt: "Es läuft momentan top. Wir sind mehr als zufrieden und spielen einen guten Fußball. Die 12 Zähler kann uns keiner mehr nehmen und sind absolut verdient, denn wir haben noch keine einzige Partie glücklich gewonnen. Trotzdem bleiben wir auf dem Boden und auch wenn es vielleicht etwas abgedroschen klingt: Das sind alles Punkte gegen den Abstieg.“

Nach einer überragenden Vorsaison - der Meister der Kreisliga Passau hat 20 von 26 Begegnungen siegreich gestaltet und nur einmal verloren - haben Brückl und Dandl, der schon unter Erfolgscoach Reinhard Völdl spielender Assistenzcoach war, ein paar Dinge angepasst: "Wir haben nicht alles verändert, machen aber schon die eine oder andere Sache etwas anders. Meinem Vorgänger möchte ich aber ein großes Kompliment machen, denn die Jungs sind topfit. Ein großer Pluspunkt ist zudem, dass die Zusammenarbeit mit Tobi überragend funktioniert. Wir ergänzen uns prima und das macht richtig Freude.“

Das Team möchte noch möglichst lange weiter auf der Erfolgswelle reiten, denn aktuell ist der Spaßfaktor extrem hoch. "Ich fühle mich total wohl. Der TSV Karpfham ist ein extrem lebendiger Verein, bei dem sich viel rührt. Sportlich passt bislang auch nahezu alles und es darf ruhig noch eine Weile so weitergehen“, schmunzelt Brückl, der das Niveau der Bezirksliga Ost noch nicht hundertprozentig einschätzen kann: "Aktuell tue ich mich noch etwas schwer, irgendwelche Prognosen zu treffen, da ich ein paar Teams noch zu wenig kenne. Es scheint aber so, als würde es keine absolute Übermannschaft geben.“ Am Freitagabend spielt das Team um den ehemaligen Regionalliga-Stürmer Patrick Drofa beim Landkreiskontrahenten SV Hutthurm und läuft dort als klarer Favorit auf.