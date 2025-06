Karo Kuffner beendet Karriere mit Traumtor

Die SVMG Frauen starteten motiviert in ihr letztes Saisonspiel und konnten früh durch einen sehenswerten Fernschuss von Leoni Albrecht in Führung gehen (4. Min). In der Folgezeit waren die Gastgeberinnen am Drücker, spielten mutig nach vorne, doch waren im Abschluss, wie so oft, zu wenig konsequent. Von den Gästen kam offensiv ohne Toptorjägerin Laura Wolfgang recht wenig. So ging es mit einer verdienten, wenn auch knappen Führung in die Pause.

Auch in der 2. Halbzeit war der SVMG die spielerisch bestimmende Mannschaft. Der FV Bad Waldsee kam nun zwar jetzt mehr auf, hatte aber zunächst nicht viele Torchancen, zu sicher stand die SVMG Defensive. In der 75. Minute war es Karo Kuffner, die sich ein Herz fasste. Nach einem schönen Solo erzielte Sie mit einem Fernschuss in den Winkel ein Traumtor. Schöner kann man seine aktive Karrriere nicht beenden.