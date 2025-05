Karmas große Bühne für den FC Kosova

Als Mohamed Karma im vergangenen Winter seine Zelte beim FC Kosova Düsseldorf aufschlug, da eilte ihm der Ruf eines überragenden Zockers hinaus. Wenige Monate später schickt sich der 20-Jährige endlich an, diesen Ruf auch auf dem Platz zu bestätigen. In der entscheidenden Saisonphase avanciert der Flügelspieler plötzlich zu einer Art Geheimwaffe des Landesliga-Aufsteigers, der seit dem vergangenen Wochenende wieder gute Karten besitzt, um den Durchmarsch in die Oberliga zu realisieren.

Ob Mohamed Karma irgendwann tatsächlich mal auf der großen Bühne auftauchen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass der Außenbahnspieler über Fähigkeiten verfügt, die gefragt sind. Mit seiner Schnelligkeit, technischen Raffinesse und seinem Mut zum Risiko kann der Mann mit den italienischen Wurzeln den Unterschied ausmachen. „Im Eins-gegen-Eins hat man gegen ihn keine Chance, da macht er alle nass“, schwärmt Kosovas sportlicher Leiter Peter Dini.

Mit seinen Fähigkeiten ist der in Holland ausgebildete Kicker natürlich auch prädestiniert für den Hallenfußball. Und so verwundert es auch nicht, dass Karma auch in der von Toni Kroos mit initiierten „Icon League“ aktiv ist. Gemeinsam mit Teamkollege Leo Lekaj zählt Karma dort zum Stammpersonal von Wontorriors FC, dem Team von TV-Moderatorin Laura Wontorra. Nachdem man die Vorrunde in Düsseldorf auf Rang vier abgeschlossen hat, kämpfen die Wontorriors am Sonntag bei der Endrunde in Berlin um die Siegprämie in Höhe von 300.000 Euro. Für den FC Kosova ist das eine bittere Nachricht. Denn das heißt, dass das Duo für das Heimspiel gegen VSF Amern am Sonntag nicht zur Verfügung stehen wird.