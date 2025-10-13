"Karma is a bi***": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Mark Bachofer

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Und wieder vorbei - Tasdelen mit der Riesenchance zum 4:2. Es ist zum Haare raufen, wenn noch welche vorhanden wären ... Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach