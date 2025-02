Karma-Handschuhe

Wenn ich mich nicht irre, muss das am Bahnhof Bellevue gewesen sein. Warum ihr die Handschuhe herunterfielen, kann ich gar nicht sagen.

Es ist jetzt schon einige Wochen her, da fielen einer älteren Frau ihre Handschuhe herunter, als sie gerade aus der S-Bahn ausstieg.

Auf jeden Fall lag einer direkt in der Tür, der andere hatte es noch bis auf den Bahnsteig geschafft.

Sie hatte das Fehlen ihrer Utensilien bereits bemerkt und kramte sichtlich verwirrt in ihren Manteltaschen.

Ich machte sie auf mich aufmerksam und reichte ihr den Handschuh, der in der Tür lag, nach draußen. „Der zweite liegt da!“, rief ich ihr zu und zeigte auf das Textil für die Hand.

Sichtlich erleichtert hob sie ihn auf und wollte gerade ein Wort des Dankes sagen, als sich die Türen der S-Bahn bereits wieder schlossen und die S9 ihren Weg nach Spandau fortsetzte.

Warum erzähle ich das? Irgendwie musste ich heute wieder an dieses Ereignis zurückdenken, weil ich unglaublich froh war, dass ich meine Handschuhe trug. Es war schweinekalt in Neukölln, und ohne meine Mütze, meine schicke neue Winterjacke und eben die Handschuhe hätte ich mir echt was abgefroren.

Außerdem bin ich ein Verfechter davon, dass Karma alles regelt, und ich bin mir ganz sicher, dass ich durch die ganze Geschichte am S-Bahnhof Bellevue ein paar Karma-Punkte sammeln konnte, die ich den Ama Zwee gerne übertragen würde.

Wer weiß, vielleicht bekommen die Herthaner der dritten Mannschaft den Handschuh auch noch rechtzeitig aufgehoben, bevor sich die S-Bahn-Türen wieder schließen.

Was ihr aus dieser Metapher macht, ist euch überlassen.

Heute stand auf jeden Fall der letzte Test vor dem Rückrundenstart an. Damit endeten auch die „Süd-Berlin-Wochen“, denn bis auf einen Test bei Spandau Veritas ging es nur in den Süden Berlins, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten.

Das Spiel gegen die Zweete von Grün-Weiß Neukölln war auf Platz 2 der Sportanlage der Johannisthaler Chaussee angesetzt. Direkt davor sollten die Frauen von Grün-Weiß spielen.

Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, schon zum Kick der Frauen zu fahren, in der Hoffnung, dass sie auf Platz 1 der Anlage spielen könnten – denn dieser fehlt mir noch.

Das Familienleben gewann aber gegen diese Überlegung, und ich fuhr eine gute Stunde vor dem Kick-off des Ama-Zwee-Spiels los.

Gott sei Dank!

Das Spiel der Damen wurde nach hinten verschoben und fand auf Platz 2 statt. Dafür kickte Hertha auf Platz 1.

Jackpot!

Damit war die Anlage hier für mich komplett. Allerdings wurde diese Komplettierung mit schwerer Fußball-Kost serviert. Aber das haben Testspiele an sich: Es wird probiert, korrigiert und experimentiert. So kam auf beiden Seiten wenig bis gar nichts aufs Tor. Hertha zeigte sich effektiv, und Sascha brachte den ersten Schuss aufs Tor auch ins Netz. Gespielt waren da schon 37 Minuten. Hertha hatte damit eine 100-prozentige Quote vor dem Kasten, die Yasin und Neuzugang Isaac aber noch vor der Pause durch nicht versenkte Schüsse auf den Kasten auf 33 % ruinierten.

Nach dem Seitenwechsel traf Kacper zum 0:2. Wenn ich mich nicht irre, war das das erste Tor des Jungen für Hertha. Glückwunsch!

Neukölln kam mit dem Anstoß zum Anschluss – genauer gesagt, direkt aus dem Anstoßpunkt. Ein Wahnsinnstor aus 50 Metern!

Und weil bei Hertha durch diverse Wechsel der rote Faden aus dem Spiel war, kamen die Hausherren auch noch zum Ausgleich.

Unnötigerweise wurde es noch etwas ruppig, und der Schiri stellte den Trainer und einen Spieler der Neuköllner vom Platz.

Wir tranken noch eine Coke an dem wirklich netten Vereinscontainer von Grün-Weiß, ehe es nach Hause ging.

Die Testspiele waren wirklich super, aber jetzt freue ich mich auf den Start der Rückrunde.

Und zum Abschluss hier noch die Statistik des Spiels vom Teilzeitass:

Torschüsse: 5:5

Schüsse aufs Tor: 5:5

Ecken: 1:5

Abseits: 3:2

Foul: 14:16

Gelbe Karten: 3:1

Rote Karten: 1:0

Tore: 2:2

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten-König