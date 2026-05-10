Karlsruher SC II triumphiert in Singen: Bitternis am Bodensee

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In den Etzwiesen herrschte vor 212 Zuschauern eine Atmosphäre, die die Schwere der Aufgabe für beide Vereine widerspiegelte. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen trat mit dem Rücken zur Wand an, wissend, dass nur ein Sieg die letzte, minimale Chance auf den Klassenerhalt wahren würde. Diese Last schien die Gäste jedoch nicht zu lähmen, sondern zu beflügeln. Bereits in der 2. Minute sorgte Max Stumm mit dem Treffer zum 0:1 für eine frühe Erlösung der Bissinger. In der zweiten Halbzeit war es erneut Max Stumm, der in der 61. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. Auron Selimi erhöhte in der 90.+4 Minute auf 3:0. Allerdings sah Bissingens Bleart Dautaj in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. ---

Vor 200 Zuschauern im Breisgau untermauerte der FC Nöttingen seine Ambitionen auf das obere Tabellendrittel und ließ dem FC Denzlingen kaum eine Chance. Die Torfolge begann früh, als Jannis Rabold bereits in der 3. Minute zum 0:1 traf. Matej Mijic erhöhte in der 29. Minute auf 0:2, bevor Stefan Zimmermann in der 70. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase kam Denzlingen durch Nikita Ebel in der 84. Minute noch zum 1:3-Anschlusstreffer, doch nur zwei Minuten später stellte Tasos Leonidis in der 86. Minute den 1:4-Endstand her. ---

Ein wahres Drama erlebten die 334 Zuschauer in Villingen, wo der VfR Mannheim eine fast schon verlorene Partie gegen den FC 08 Villingen in letzter Sekunde rettete. Der Villinger Gian-Luca Feißt avancierte zum tragischen Helden des Tages: Er brachte die Hausherren in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Zwar glich Pasqual Pander in der 29. Minute zum 1:1 aus, doch nach dem Seitenwechsel schien Gian-Luca Feißt die Partie mit einem Doppelschlag in der 77. und 79. Minute zum 3:1 im Alleingang zu entscheiden. Mannheim bewies jedoch eine unglaubliche Moral: Kevin Krüger verkürzte in der 88. Minute auf 3:2, bevor Lennart Thum in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte. ---

Im Brötzinger Tal sahen 325 Zuschauer eine Begegnung, in der der 1. CfR Pforzheim eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gab. Walter Vegelin eröffnete in der 27. Minute die Torfolge zum 1:0, und Cemal Durmus erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Die Gäste vom 1. Göppinger SV bewiesen jedoch Kämpferherz und kamen durch einen Doppelpack von Gentian Lekaj zurück: Erst traf er in der 66. Minute zum 2:1-Anschluss, ehe er in der Nachspielzeit (90.+2) den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte. ---

Eine herbe Enttäuschung erlebten die 200 Zuschauer in Essingen, wo der TSV Essingen gegen einen entfesselten FV Ravensburg völlig unterging. Die Gäste dominierten die Partie nach Belieben. Daniele Gabriele traf in der 22. Minute zum 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Luan Kukic in der 44. Minute. Nach der Pause schraubten Nesreddin Kenniche in der 49. Minute, erneut Luan Kukic in der 56. Minute und nochmals Nesreddin Kenniche in der 70. Minute das Ergebnis auf 0:5 hoch. ---

In einer wechselhaften Partie vor 230 Zuschauern sicherte sich der SV Oberachern einen späten Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Die Gäste gingen zunächst durch Georg Wilhelm in der 30. Minute mit 0:1 in Führung, doch Anes Vrazalica glich nur eine Minute später zum 1:1 aus (31.). Noch vor der Pause brachte Marvin Gnaase die Normannia in der 41. Minute erneut mit 1:2 in Front. Oberachern bewies jedoch den längeren Atem: Luca Fritz erzielte in der 80. Minute den Ausgleich, bevor Yves Borie in der 89. Minute den 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber markierte. ---

An der Kreuzeiche sahen die Fans eine furiose Anfangsphase mit drei Toren in den ersten sechs Minuten. Marcel Sökler brachte den SSV Reutlingen bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, und Noah-Elias Maurer legte nur 60 Sekunden später das 2:0 nach (5.). Der FSV Hollenbach antwortete postwendend durch Marco Specht zum 2:1 in der 6. Minute. Erneut Marcel Sökler erhöhte in der 10. Minute auf 3:1, ehe Jonas Limbach in der 36. Minute für Hollenbach auf 3:2 verkürzte. In der zweiten Halbzeit machten Yannick Toth in der 75. Minute und Maxim Schmalz in der 77. Minute den 5:2-Sieg für Reutlingen perfekt. ---

Es war die Krönung einer überragenden Saison: Mit einem deutlichen Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm machte der VfR Aalen alles klar. Die Aalener ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Vorhaben aufkommen. Luigi Campagna traf in der 30. Minute zum 0:1. In der zweiten Halbzeit erhöhte Reece Hannam in der 53. Minute per Handelfmeter auf 0:2. Die Schlussphase gehörte dem neuen Meister: Vico Meien erzielte in der 76. Minute das 0:3, und Dean Melo setzte in der 78. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt unter eine historische Partie. Mit nun 77 Punkten steht der VfR Aalen als Meister fest und kehrt in die Regionalliga zurück. ---