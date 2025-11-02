Karlsruher SC glänzt, Kickers Offenbach siegt knapp, Weinberg jubelt

+++

KSV Hessen Kassel – TSG 1899 Hoffenheim II 0:5

Der KSV Hessen Kassel hatte gegen die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim einen schweren Stand. Bereits in der 15. Minute brachte Ann-Sophie Braun die Gäste in Führung, ehe Nadine Bitzer nur acht Minuten später zum 0:2 erhöhte. Kurz vor der Pause verwandelte Sara Sahiti in der 44. Minute einen Foulelfmeter. Nach der Roten Karte für Leonie Pottek in der 34. Minute gerieten die Gastgeberinnen zusätzlich ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit machten Tala Winter in der 67. Minute und erneut Ann-Sophie Braun in der 81. Minute den deutlichen 5:0-Erfolg für Hoffenheim perfekt.

Kickers Offenbach – SC Sand II 2:1

Die Kickers starteten stark und gingen in der 24. Minute durch Yara Scheu in Führung. Nur wenig später, ebenfalls in der 24. Minute, legte Franziska Marie Riepl nach und erhöhte auf 2:0. Der SC Sand II kam im weiteren Verlauf besser ins Spiel und verkürzte durch Carina Wüst ebenfalls in der 24. Minute auf 2:1. Trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es beim knappen 2:1 für Offenbach.

Eintracht Frankfurt III – VfL Herrenberg 3:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Frankfurt nach dem Seitenwechsel auf. In der 62. Minute traf Mira Arouna zur Führung und legte nur acht Minuten später, in der 70. Minute, das 2:0 nach. Drei Minuten später, in der 72. Minute, sorgte Sari Kobayashi für den 3:0-Endstand. Mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten entschied Frankfurt das Spiel und feierte einen souveränen Sieg.

Karlsruher SC – SG Haitz 6:0

Der KSC legte los wie die Feuerwehr: Laureen Deckenbach traf bereits in der 2. Minute zur Führung, gefolgt von Neele Beck in der 5. Minute und Tamina Steiner in der 8. Minute. Melissa Zweigner-Genzer (24.) und Norina Michelfelder (31.) bauten die Führung noch vor der Pause auf 5:0 aus. In der Schlussphase machte erneut Melissa Zweigner-Genzer in der 82. Minute das halbe Dutzend voll. Der Karlsruher SC ließ über die gesamte Partie keine Zweifel am Sieg aufkommen.

SV 67 Weinberg – FFC Wacker München 5:0

Der SV 67 Weinberg dominierte die Begegnung von Beginn an. In der 16. Minute brachte Anna Hofrichter ihr Team in Führung, ehe Anna Horwath in der 20. Minute auf 2:0 stellte. Nur neun Minuten später, in der 29. Minute, traf erneut Anna Hofrichter. Nach der Pause erhöhte Lea Würth in der 53. Minute, bevor Marlene Ganßer in der 65. Minute den klaren 5:0-Erfolg besiegelte.

