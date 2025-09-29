Karlsruher SC gewinnt 4:3-Spektakel, VfL Herrenberg verliert

+++

SG Haitz – SC Freiburg II 0:2

150 Zuschauer sahen lange eine hart umkämpfte Partie, in der beide Teams sich nichts schenkten. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen aus Freiburg der Durchbruch: In der 83. Minute brachte Johanna Putzer den SC Freiburg II mit einem präzisen Treffer in Führung. Kurz vor dem Abpfiff machte Rebecca Rummel in der 90. Minute mit dem 2:0 alles klar und machte den Auswärtssieg perfekt.

VfL Herrenberg – SV 67 Weinberg 0:2

Der SV 67 Weinberg zeigte sich vor 120 Zuschauern abgezockt und effektiv. Mara Grimm sorgte binnen fünf Minuten für die Vorentscheidung: In der 35. Minute traf sie zur Führung, nur fünf Minuten später erhöhte sie auf 2:0. Herrenberg fand kein Mittel mehr, um den Gästeerfolg zu gefährden.

KSV Hessen Kassel – Karlsruher SC 3:4

Ein echtes Torfestival erlebten die 70 Zuschauer in Kassel. Emily Evels brachte die Karlsruherinnen in der 11. Minute früh in Führung, Mathilda Dillmann erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Doch direkt im Gegenzug verkürzte Johanna Hildebrandt in der 23. Minute. Melissa Zweigner-Genzer stellte in der 35. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause kam Kassel zurück: Johanna Hildebrandt erzielte in der 47. Minute das 2:3, Sharon Braun glich in der 73. Minute sogar zum 3:3 aus. Doch die Antwort des KSC ließ nicht lange auf sich warten: Mathilda Dillmann traf in der 77. Minute zum umjubelten 4:3-Endstand für Karlsruhe.

TSG 1899 Hoffenheim II – SC Sand II 1:1

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Spiel, das von zwei Elfmetern entschieden wurde. Angelina Klopstein brachte den SC Sand II in der 65. Minute per Strafstoß in Führung. Doch auch Hoffenheim bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Sara Sahiti in der 79. Minute sicher verwandelte. Am Ende stand ein 1:1.

