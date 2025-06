Karlsfelder Zweite muss nur anfangs zittern Relegation zur Kreisliga

Das 1:1 im Relegations-Rückspiel beim FC Schwabing II bringt dem Kreisligisten TSV Eintracht Karlsfeld den Klassenerhalt.

Die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Karlsfeld spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga. Nach dem 3:0 im Hinspiel musste die Elf von Trainer Fabian Porsch im Relegations-Rückspiel beim FC Schwabing II am Sonntag nur anfangs zittern. Eine Systemumstellung und der Ausgleich durch Kilian Schestak ebneten den Weg zum 1:1-Remis – und damit zum Klassenerhalt.

Der Ausfall des zuletzt überragenden Jonas Kuhn fiel nicht ins Gewicht. Das Fehlen von Noah Niemann machte sich deutlicher bemerkbar.

Niemann sorgte im Hinspiel mit Tim Duchale auf der Doppelsechs für Stabilität im Eintracht-Spiel. Der großgewachsene Mittelfeldmann musste allerdings passen – und fehlte somit als Abräumer vor der Kette. Schwabing profitierte davon. Die Münchner waren in der Anfangsphase klar besser und wurden dafür in der 13. Minute mit der Führung durch Oliver von Eitzen belohnt.

Zu diesem Zeitpunkt durften sich die Karlsfelder nicht mehr sicher fühlen. Porsch reagierte mit einer Anpassung im Anlaufverhalten. Auch diese Maßnahme wirkte. Schwabing konnte im Anschluss nicht mehr kontrolliert aufbauen. Für Torchancen auf den Anschlusstreffer fehlten die Ideen. Auf der anderen Seite lauerte die Eintracht auf Konter – ohne Erfolg in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel passierte zunächst wenig. In der 65. Minute brachte dann Kilian Schestak die Eintracht-Zweite mit seinem Tor zum 1:1 dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher. Für den Angreifer war es nach seinem Doppelpack im Hinspiel der dritte Relegations-Treffer. Auch wegen Schestak fiel das Fehlen Kuhns, der in seinem letzten sieben Pflichtspielen für die Eintracht-Zweite 13 Tore erzielt hatte, nicht ins Gewicht.

Weil Ersatzmann Manuel Zirkler den pfeilschnellen Kuhn sehr gut vertrat, fiel dessen Ausfall kaum auf. Auch deshalb fühlte sich Porsch nach dem Ausgleich sicher: „Für mich war mit dem 1:1 klar, dass nichts mehr anbrennt.”

Und so kam es auch: Die Karlsfelder spielten ihren Drei-Tore-Vorsprung in der Addition souverän ins Ziel. Nach einem starken Saisonfinale steht damit fest, dass die Landesliga-Reserve auch in der kommenden Saison in der Kreisliga auflaufen wird. Schwabing II bleibt Kreisklassist.