Karlsfeld zur Abwechslung mal in der Favoritenrolle

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld spielt am Sonntag das Kellerduell bei Schlusslicht SVN München.

Mit einem sehr wichtigen Duell startet der TSV Eintracht Karlsfeld in die Rückrunde der Fußball-Landesliga Südost: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der Tabellen-16. im Kellerduell beim Schlusslicht SVN München.

Obwohl der Aufsteiger erst vier Punkte holte und abgeschlagen am Tabellenende steht, warnt Eintracht-Coach Florian Beutlhauser vor dem Duell: „Es ist für mich die schwierigste Aufgabe vor der Winterpause.” Denn seine Mannschaft ist ausnahmsweise Favorit – eine Rolle, die hemmen kann.

Geht es nach Beutlhauser, streichen seine Spieler den 8:2-Erfolg im ersten Saisonspiel aus ihren Köpfen. Denn Neuperlach tritt mittlerweile mit einem anderen Gesicht auf. „Zuletzt haben bei ihnen teilweise nur noch drei Spieler gespielt, die damals auf dem Platz gestanden haben. Auch ihre Leistungskurve geht nach oben”, so der Karlsfelder Trainer. Gepunktet haben die Münchner zwar selten, vor drei Spieltagen ärgerten sie aber den Tabellenzweiten Wasserburg (2:2).

Die Karlsfelder werden alles dafür geben, dass sie nicht ebenfalls stolpern, denn bei fünf Punkten Rückstand auf Nichtabstiegsränge sind sie zum Siegen verdammt. „Ich rechne damit, dass sie tief stehen und uns kommen lassen”, meint Beutlhauser. Gut aus Sicht der Karlsfelder, dass Roman Gertsmann nach langer Leidenszeit endlich fit ist. „Roman kann mit seiner körperlichen Präsenz gegen tiefstehende Mannschaften die Bälle halten, ablegen und auch treffen”, erklärt der Trainer.

Die Niederlage in Kastl (1:2) vor einer Woche konnte zwar auch Gertsmann nicht verhindern, immerhin traf er nach dem Doppelpack gegen Murnau aber erneut. Sein Sturmpartner Fabian Barth ist für Sonntag fraglich. Er verpasste die Trainingswoche krankheitsbedingt. Auch Jonas Kuhn konnte nicht trainieren.

Ein Sieg beim SVN ist Pflicht

Sicher ausfallen werden nur Fabian Schaeffer (verhindert), Florian Schrattenecker (krank) und Deniz Yilmaz, der das dritte und letzte Spiel seiner Rotsperre aus dem Garmisch-Spiel absitzen muss. Beutlhauser: „Für mich nicht nachvollziehbar. Meiner Meinung nach war es nicht einmal Rote Karte.”

Doch auch ohne den Offensivmann ist die Eintracht Favorit. Ob die Eintracht mit dieser Rolle umgehen kann, wird sich am Sonntag zeigen – ein Sieg ist Pflicht, wenn der Anschluss nicht verloren gehen soll.