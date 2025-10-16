Karlsfeld will Murnaus Bollwerk knacken

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld empfängt an diesem Freitagabend den Tabellenzweiten Murnau – eine extrem defensivstarke Mannschaft.

Nach dem befreienden 6:0-Erfolg in Garmisch-Partenkirchen trifft der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld am heutigen Freitagabend (20 Uhr) auf dessen Rivalen TSV Murnau, den aktuellen Tabellenzweiten. Lange blickten die Murnauer neidisch Richtung Zugspitze, doch mittlerweile sind sie die Nummer eins im Landkreis.

„Ich bin schon überrascht, dass Murnau auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg so stark ist“, sagt Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser. „Sie haben einige Abgänge gehabt, aber offenbar kommen da jedes Jahr neue Junge aus der eigenen Jugend nach. Das ist schon beeindruckend.“

Vor allem defensiv glänzt Murnau in dieser Saison: Nur 16 Gegentore in 15 Spielen sind Ligabestwert. Zum Vergleich: Die Eintracht kassierte mehr als doppelt so viele (33).

Offensiv liegen beide Teams nahezu gleichauf, Murnau traf 27 Mal, Karlsfeld erzielte sogar 28 Tore. Allerdings fielen genau die Hälfte der Eintracht-Tore in den beiden Spielen gegen die Kellerkinder Neuperlach (8:2) und zuletzt Garmisch. In den übrigen Partien tat sich die Mannschaft des Trainertrios Beutlhauser, Fabio Meikis und Christoph Traub häufig schwer, zwingende Chancen zu kre㈠ieren.

Beutlhauser verfolgt den Weg der Murnauer schon länger mit Interesse. Trotz des großen Respekts glaubt er an eine Chance: „Wir wollen besser abschneiden als in den beiden knappen Niederlagen der Vorsaison. Wenn wir wieder mit Mut und Leidenschaft auftreten, ist etwas drin.“

Personell entspannt sich die Lage. Spielertrainer Traub ist zurück im Kader, ebenso Lukas Paunert und Kerubel Kuflu, die nach Verletzungen wieder voll mittrainieren. Bitter ist allerdings der Ausfall von Deniz Yilmaz, der nach seiner Roten Karte gesperrt fehlt. Im Tor überzeugten zuletzt sowohl Ivan Bagaric in Garmisch als auch Martin Leu gegen Rosenheim. „Wir entscheiden nach den Eindrücken im Training”, so Beutlhauser.

„Die Murnauer spielen intensiv, aggressiv und sind laufstark. Wir müssen sie möglichst weit vom Tor fernhalten und bei Ballgewinnen schnell umschalten“, fordert der Eintracht-Coach. Der Druck, betont er, liege klar beim Gegner: „Murnau will oben angreifen, wir können nur gewinnen.“