Karlsfeld verliert kostbare Punkte – Ausgleich in letzter Sekunde „Das tut sehr weh“ von Moritz Stalter · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

Ausgleichstor in der Nachspielzeit: Jonas Eicher und seine Teamkollegen haben zwei Punkte verschenkt. – Foto: bruno haelke

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben im Kellerduell mit Dornach spät den Ausgleich zum 1:1 kassiert – und damit Boden im Abstiegskampf verloren.

Die reguläre Spielzeit war längst abgelaufen im Kellerduell gegen den SV Dornach. Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hatte das Ausrufezeichen im Abstiegskampf direkt vor Augen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit rutschte ein langer Ball durch – und wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff fiel der Ausgleich. Karlsfeld verlor durch das späte 1:1 zwei Punkte, die Gold wert gewesen wären. „Das tut sehr weh“, sagte Coach Florian Beutlhauser. „Hinzu kommt, dass unsere Konkurrenten gewonnen haben.“ So verlor die Eintracht weiter an Boden.

Karlsfeld lauert und schlägt nach der Pause zu Dabei waren die Gastgeber nach einer überdurchschnittlichen Vorbereitung zuversichtlich, Beutlhausers neuem Trainerkollegen Florian Hönisch einen erfolgreichen Einstand zu bescheren. Zunächst sprach am Samstag auch vieles dafür. Dornach hatte zwar mehr Ballbesitz, die Eintracht-Defensive aber ließ wenig zu. Auf der anderen Seite setzten die Karlsfelder Nadelstiche. Jonas Kuhn tauchte zweimal vor dem Tor auf, seine Abschlüsse waren jedoch zu harmlos. Kurz vor der Pause erhöhte Dornach die Schlagzahl. Der Druck auf das Tor von Fabio Di Salvo nahm zu, doch der Karlsfelder Keeper hielt seinen Kasten ㈠sauber.