Karlsfeld verliert auch in Freilassing

0:2 in Freilassing: Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld stecken in Schwierigkeiten.

Der Start war eine Vollkatastrophe. Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, da lag der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld beim ESV Freilassing bereits mit 0:1 zurück. Davon erholte er sich nicht mehr. Karlsfeld verlor 0:2 en und ist nun seit acht Spielen sieglos. Dabei hatten sich die Gäste so viel vorgenommen.

„Wir wollten vor allem defensiv stabil zu stehen”, sagte Trainer Florian Beutlhauser. Doch kurz nach Spielbeginn brachte ein einfacher Ballverlust Daniel Aschauer in Position, der den ersten Angriff der Freilassinger eiskalt abschloss. „Wir haben die ganze Woche über nichts anderes gesprochen als über Defensivarbeit. Dann sind 35 Sekunden gespielt, und wir liegen hinten – das ist irre“, ärgerte sich Beutlhauser.

Dieser frühe Rückschlag lähmte Karlsfeld. Freilassing kam in den ersten 20 Minuten zu mehreren gefährlichen Umschaltsituationen, konnte aber keine nutzen. Erst Mitte der ersten Hälfte fanden die Karlsfelder besser ins Spiel. Christoph Traub und Fabian Barth hatten die ersten nennenswerten Abschlüsse der Gäste. „Da waren wir eigentlich ganz ordentlich drin“, so Beutlhauser. Doch zwingend wurden die Karlsfelder vor der Pause nicht.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht zunächst stabil, ehe sie sich selbst schwächte: Felix Schimpfermann sah in der 59. Minute wegen Meckerns seine zweite Verwarnung. Beutlhauser: „Das darf nicht passieren, mit zehn Mann wird es dann natürlich noch schwieriger.“ Kurz darauf musste auch Lukas Paunert, der zweite Innenverteidiger, erschöpft vom Feld. „Lukas ist einfach noch nicht bei 100 Prozent”, so Beutlhauser.

Die Karlsfelder mussten sich neu sortieren. Sie hielten zwar kämpferisch dagegen, doch offensiv fehlte es an Durchschlagskraft. Ein Ballverlust im Angriff leitete schließlich den entscheidenden Konter ein: Simon Hafner vollendete in der 77. Minute zum 2:0. Die Partie war entschieden, daran änderte auch die späte Gelb-Rote für Freilassings Simon Schlosser (85.) nichts mehr.

„Freilassing hat uns mit den einfachsten Mitteln geschlagen“, bilanzierte Beutlhauser. Karlsfeld wartet damit seit acht Spielen auf einen Sieg, der letzte Platz nur ist drei Punkte entfernt. Beutlhauser: „Wenn wir solche Fehler machen, gehören wir in den Abstiegskampf. Manche müssen erst noch begreifen, dass wir mittendrin stecken.“

Hoffnung schöpft er aus der Rückkehr wichtiger Spieler in den kommenden Wochen. Die nächsten Gegner – Grünwald, Aubing und Unterhaching – haben es aber in sich.