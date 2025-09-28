Karlsfeld verliert auch bei Aufsteiger Wacker München

Die Lage für den Fußball-Landesligisten Eintracht Karlsfeld wird immer prekärer. Auch bei Aufsteiger Wacker München gab es ein e Niederlage.

Im Kellerduell der Fußball-Landesliga Südost musste der TSV Eintracht Karlsfeld einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Die Elf des Trainertrios Flo Beutlhauser, Fabio Meikis und Christoph Traub verlor am Samstag beim FC Wacker München mit 1:2 (0:0). In den entscheidenden Situationen fehlte die Cleverness.

Schon die Voraussetzungen waren aus Karlsfelder Sicht schwierig. Innenverteidiger Lukas Paunert musste wegen Knieproblemen kurzfristig passen, Co-Trainer und Torjäger Christoph Traub war gesundheitlich angeschlagen zunächst nur Zuschauer, und für Deniz Yilmaz kam ein Startelfeinsatz nach dreiwöchiger Pause noch zu früh. „Bitter waren die Ausfälle schon, aber wir haben es in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht“, so Beutlhauser.

Tatsächlich stand die Eintracht defensiv sicher, ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu. Nur nach einem Standard wurde es einmal gefährlich, ansonsten prägten viele Ungenauigkeiten den ersten Durchgang. Auch Karlsfeld selbst kam offensiv kaum zum Abschluss, weil im letzten Drittel die Präzision fehlte.

Kurz nach der Pause folgte die Schlüsselszene: Karlsfelds Peter Wuthe setzte nach und wurde von einem bereits verwarnten Gegenspieler klar am Trikot gehalten. Wuthe blieb auf den Beinen, verlor dadurch aber den Vorteil – und auch die mögliche Gelb-Rote Karte zeigte der Schiedsrichter nicht. Und es kam noch bitterer aus Sicht der Gäste, denn kurz darauf traf Wackers Jasmin Kadiric per Kopfball zum 1:0 (53.).

Die Eintracht reagierte stark: Nur drei Minuten später köpfte Kilian Schestak an den Pfosten, Wuthe verwertete den Abpraller zum 1:1 (56.). Danach hatte Karlsfeld sogar die große Chance auf die Führung, doch Tobias Beyer brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie. Ab der 65. Minute übernahm Wacker dann das Kommando.

Die Entscheidung fiel in der 82. Minute: Nach einem leichten Zupfer im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Aufsteiger Wacker. Norbert Bzunek verwandelte sicher zum 2:1. „Das war vielleicht der Unterschied: Wir bleiben stehen, sie fallen – und kriegen den Elfmeter. Uns hat in den entscheidenden Szenen die Cleverness gefehlt“, resümierte Beutlhauser.

Karlsfeld blieb erneut ohne Punkte – zum dritten Mal in Folge. „Vom Auftreten her war es schon deutlich besser als zuletzt. Darauf können wir aufbauen“, betonte der Trainer. Dennoch wird die Lage im Tabellenkeller nach dem zwölften Spiel ohne Sieg immer prekärer. Und einfacher werden die Aufgaben nicht: Am kommenden Spieltag empfangen die Karlsfelder den TSV 1860 Rosenheim. Der ist aktuell Tabellenzweiter.