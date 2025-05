Karlsfeld unter Zugzwang im Abstiegskampf – Eintracht empfängt den VfB Forstinning

In der Landesliga Südost heißt es Endspurt. Im Kampf um den Klassenerhalt kann der TSV Karlsfeld gegen Forstinning einen Riesenschritt machen.

Der Abstiegskampf der Landesliga Südost befindet sich in der entscheidenden Phase. Mittendrin steckt Eintracht Karlsfeld. Am Freitag (20 Uhr) kann die Elf von Flo Beutlhauser im Heimspiel gegen den VfB Forstinning einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Gegner ist direkt von einem Fehler des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) betroffen, der für zusätzliche Brisanz im Tabellenkeller sorgt.