Karlsfeld und ASV siegreich – Kammerberg nur mit Remis

Der TSV Eintracht Karlsfeld siegt im Test glücklich gegen den Bezirksliga-Tabellenführer Aubing. – Foto: Popescu Octavian

Der TSV Eintracht Karlsfeld schlägt den SV Aubing. Der ASV Dachau gewinnt in Moosinning. Kammerberg und Kosova trennen sich Unentschieden.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben ihren letzten Test vor dem ersten Punktspiel des Jahres gewonnen. Beim 2:1-Sieg gegen den SV Aubing hatten sie allerdings auch eine Portion Glück. Aubing führt die Bezirksliga Süd mit großem Vorsprung an, ist auf Landesliga-Kurs. Und das merkte man. „Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft“, befand Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. In der ersten Halbzeit war seine Mannschaft vor allem damit befasst, hinterherzulaufen. Und sie lag nach acht Minuten schon zurück, für Aubing traf Marko Ralic.

Nach Wiederbeginn wurde es aber schnell besser. Karlsfeld übernahm mehr und mehr die Kontrolle und hatte nun auch gute Torchancen. Bis zum 1:1 dauerte es allerdings, Jonas Eicher musste nach einem starken Konter und einem finalen Querpass von Vitus Vochatzer nur noch einschieben (84.). Das 2:1 war ein Kuriosum: In der 88. Minute passte Pascal Sattelberger einen abgewehrten Ball aus rund 35 Metern wieder nach vorne – und die Kugel trudelte an einem irritierten Aubinger Schlussmann vorbei ins Tor. „Gut für die Psyche“ sei der Erfolg, so Beutlhauser. Am kommenden Wochenende geht es in der Liga weiter mit dem Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos.

Sa., 22.02.2025, 15:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld SV Aubing München SV Aubing 2 1 Abpfiff ASV Dachau schlägt Moosinning 3:2 Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben ihr Testspiel am vergangenen Samstag in Moosinning 3:2 (3:1) gewonnen. Niklas Kiermeier brachte die Dachauer schon in der 8. Spielminute in Führung. Maxmilian Lechner glich für den Tabellensiebten der Bezirksliga Oberbayern Ost nach 20 Minuten aus. Doch Leon Schleich (28.) und Neuzugang Cihan Öztürk (36) schossen noch vor der Pause eine Zwei-Tore-Führung heraus. In der 55. Minute gelang Ante Basic nur mehr das Anschlusstor zum 2:3. Am kommenden Samstag geht die Punktrunde für den ASV weiter. Die Dachauer sind zu Gast in Feldmoching.