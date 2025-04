Karlsfeld Trainer hofft auf den vierten Streich und warnt vor GAPs „Wahnsinn“-Stürmer Müller

Die Trainer des TSV Eintracht Karlsfeld hoffen auf den vierten Erfolg in Serie. – Foto: Martin Alberer/FuPa

Eintracht Karlsfeld trifft am heutigen Donnerstag auf Garmisch-Partenkirchen. Für die Gäste geht es um nicht mehr viel – was jedoch auch eine Gefahr birgt.

Karlsfeld – Nach drei Siegen in Folge scheint die Sonne wieder über dem TSV Eintracht Karlsfeld. Um sich sicher zu fühlen, ist das Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsrelegationszone aber noch zu dünn. Am Donnerstag (20 Uhr) kann der Tabellenelfte der Landesliga Südost mit einem Erfolg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Hoffnungen von Trainer Flo Beutlhauser ruhen auf der zuletzt sattelfesten Defensive sowie seiner treffsicheren Doppelspitze. Gestern, 20:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. 5 0 Abpfiff

Die Eintracht erzielte nach der Winterpause 17 Tore. Elf davon steuerten die Stürmer Chris Traub und Martin Schön bei. Während Traub mit acht Treffern glänzte, erhielt Schön ein Sonderlob von Trainer Beutlhauser: „Martin ist endlich wieder fit. Er ist schnell, laufstark und ackert – und damit schafft er Räume.“ Am vergangenen Wochenende beim 2:0-Erfolg in Bruckmühl tauschten beide die Rollen. Schön entschied das Duell mit seinem Doppelpack, Traub bereitete vor. „Ich hoffe, dass sie gegen Garmisch-Partenkirchen so weitermachen“, sagte Beutlhauser. Der Gegner reist als Tabellenachter an und kann an diesem Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen. Der ist dem FC fünf Runden vor Schluss bei 14 Punkten Vorsprung auf die Relegationszone ohnehin nur noch theoretisch zu nehmen. „Eigentlich geht es für sie um nichts mehr. Das kann gut für uns sein, ist aber auch gefährlich“, so Beutlhauser. Denn die Gäste können ab jetzt befreit aufspielen.