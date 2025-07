Karlsfeld testet erfolgreich mit „zwei ausgeglichenen“ Teams gegen Wacker München

Do., 03.07.2025, 20:00 Uhr

Tests gegen Ligakonkurrenten sind eine Seltenheit. Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld machte in seinem dritten Spiel dieser Vorbereitung eine Ausnahme. Beim 1:1-Remis gegen den Aufsteiger FC Wacker München versuchte das Eintracht-Trainerteam um Fabio Meikis, Christoph Traub und Flo Beutlhauser sich nicht in die Karten schauen zu lassen.

„Wir haben in der Halbzeit nahezu komplett durchgewechselt, dabei aber nicht eine Hälfte mit einer A- oder B-Elf gespielt, sondern mit zwei ausgeglichenen Mannschaften”, erklärte Beutlhauser. Nur nicht zu viel preisgeben vor dem Punktspiel-Duell Ende September.

Auch bei den vom ehemaligen Dachau-65-Coach Fabian Lamotte trainierten Gästen fehlten wichtige Spieler. In der ersten Hälfte war den Spielern beider Teams anzumerken, dass sie sich inmitten der Vorbereitung befinden. „Sie haben müde gewirkt. Aber das ist normal”, so Beutlhauser. Die beiden Treffer fielen in der Schlussphase einer ausgeglichenen ersten Hälfte.