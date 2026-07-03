Karlsfeld schlägt das Kapitel „Bezirksliga“ auf Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser

„Der kann einfach kicken...“: Pascal Sattelberger ist zurück im Kader des TSV Eintracht Karlsfeld. – Foto: Habschied

Nach fünf Jahren in der Landesliga beginnt für die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld ein neues Kapitel: in der Bezirksliga.

Der Abstieg schmerzte, war am Ende aber keine Überraschung. Die Saison ist inzwischen abgehakt – und die Vorfreude auf die Bezirksliga Nord groß. Das Trainerduo Florian Beutlhauser und Florian Hönisch spürt nach den ersten Einheiten der Vorbereitung die positive Energie. Ganz ohne Schlussstrich unter die vergangene Saison ging es aber nicht. Ein Teil der Mannschaft nutzte die Sommerpause für einen Kurztrip nach Mallorca. „Trotz des Abstiegs gehört so eine Abschlussfahrt einfach dazu“, sagt Beutlhauser. Für die Spieler war es die Gelegenheit, „gemeinsam abzuschalten und die schwierigen vergangenen Monate hinter sich zu lassen”.

Nun ist der Blick nach vorn gerichtet – auf eine Liga, die ihre Tücken mitbringt. Dass die Karlsfelder noch vor wenigen Wochen eine Klasse höher spielten, macht sie nicht automatisch zu einem Aufstiegskandidaten. Die Vergangenheit hat oft genug gezeigt, dass der Weg zurück schwieriger sein kann als der Klassenerhalt. Auch die Karlsfelder wissen dies. Ein größerer personeller Umbruch ist der Eintracht erspart geblieben. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Schwer wiegt der Abschied von Vereinslegende Fabian Schäffer, zudem verließ Peter Wuthe den Verein aus beruflichen Gründen. Die Neuzugänge sind jung und talentiert: Koray Candar (SC Unterpfaffenhofen) und Leonardo Kristic (Dachau 1865) sollen sich in der empfehlen.