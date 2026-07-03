Karlsfeld schlägt das Kapitel „Bezirksliga“ auf

Nach fünf Jahren in der Landesliga beginnt für die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld ein neues Kapitel: in der Bezirksliga.
Der Abstieg schmerzte, war am Ende aber keine Überraschung. Die Saison ist inzwischen abgehakt – und die Vorfreude auf die Bezirksliga Nord groß. Das Trainerduo Florian Beutlhauser und Florian Hönisch spürt nach den ersten Einheiten der Vorbereitung die positive Energie.
Ganz ohne Schlussstrich unter die vergangene Saison ging es aber nicht. Ein Teil der Mannschaft nutzte die Sommerpause für einen Kurztrip nach Mallorca. „Trotz des Abstiegs gehört so eine Abschlussfahrt einfach dazu“, sagt Beutlhauser. Für die Spieler war es die Gelegenheit, „gemeinsam abzuschalten und die schwierigen vergangenen Monate hinter sich zu lassen”.
Nun ist der Blick nach vorn gerichtet – auf eine Liga, die ihre Tücken mitbringt. Dass die Karlsfelder noch vor wenigen Wochen eine Klasse höher spielten, macht sie nicht automatisch zu einem Aufstiegskandidaten. Die Vergangenheit hat oft genug gezeigt, dass der Weg zurück schwieriger sein kann als der Klassenerhalt. Auch die Karlsfelder wissen dies.
Ein größerer personeller Umbruch ist der Eintracht erspart geblieben. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Schwer wiegt der Abschied von Vereinslegende Fabian Schäffer, zudem verließ Peter Wuthe den Verein aus beruflichen Gründen. Die Neuzugänge sind jung und talentiert: Koray Candar (SC Unterpfaffenhofen) und Leonardo Kristic (Dachau 1865) sollen sich in der empfehlen.
Das gilt auch für mehrere Talente aus der eigenen U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Vorbereitung ihre Chance erhalten. „Man merkt, dass sie richtig Bock haben“, sagt Beutlhauser. Die Rückkehr von Pascal Sattelberger nach dessen Auszeit stimmt Beutlhauser außerdem optimistisch: „Man merkt sofort, dass er einfach kicken kann.“
Sechs Testspiele, zehn Trainingseinheiten und weitere Teamevents stehen bis zum Saisonstart auf dem Programm. Einen sofortigen Wiederaufstieg ruft Beutlhauser bewusst nicht aus: „Wir wollen häufiger gewinnen, uns möglichst in der oberen Tabellenhälfte etablieren und gleichzeitig den nächsten Karlsfelder Kern aufbauen.” Die jungen Spieler sollen außerdem Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen.
Die ersten beiden Testspiele bestätigen den eingeschlagenen Weg zumindest teilweise. Offensiv erspielte sich der TSV bei Wacker München (4:2) und im wegen Gewitter abgebrochenen Spiel gegen den FC Moosinning am Montag zahlreiche Chancen, defensiv sieht Beutlhauser dagegen noch Verbesserungsbedarf. Rückschläge sind deshalb einkalkuliert. Der Neuaufbau wird Zeit brauchen – genau diese Zeit wollen sich die Karlsfelder bewusst nehmen.