Karlsfeld schlägt auch den FC Phönix

Verabschiedung: Christoph Biberger (Schriftführer), Andi Reithofer (Abteilungsleiter), Fabi Schäffer mit seinem Sohn Kian und Juka Hrnjica (stellvertrender Abteilungsleiter/v.l.). – Foto: Habschied

Mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Phönix München haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld die Tabellenführung behauptet.

Eintracht Karlsfeld hat auch die Hürde FC Phönix München übersprungen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord gewann gegen den gut gestarteten Aufsteiger klar mit 3:0 – und das völlig verdient. „Es gibt nichts zu meckern“, sagte Trainer Florian Beutlhauser, nachdem auch das dritte Heimspiel mit einem Zu-Null-Erfolg endete.

Wie angekündigt, stellten die Karlsfelder Trainer Beutlhauser und Florian Hönisch in der Offensive um: Fabian Barth, der durch starke Auftritte als Joker für einen Platz in der ersten Elf empfohlen hatte, kam zu seinem ersten Startelfeinsatz der Saison. Die neuformierte Abteilung Attacke war gleich gut ins Spiel eingebunden – wie auch alle anderen Mannschaftsteile der Karlsfelder. „Wir haben den Ball laufen lassen und uns Chancen erspielt“, sagte Beutlhauser. Eine davon nutzte Jonas Kuhn, der nach einer Flanke von Deniz Yilmaz per Kopf zum 1:0 traf (12.).

Die Karlsfelder versäumten allerdings, die Führung auszubauen. Mitte der ersten Hälfte schlichen sich dann Ungenauigkeiten ein, die zu einfachen Ballverlusten führten. Nicht immer gelang es, die Situationen fair zu bereinigen. Die Defensivmänner Lukas Paunert und Koray Candar sahen in dieser Phase jeweils die Gelbe Karte.

„Noch ein Foul – und du bist runter. Dann kann so ein Spiel auch mal kippen“, sagte Beutlhauser. Die Führung zur Pause war allerdings nicht in Gefahr. Dennoch fiel die Ansage in der Kabine klar aus: „Ich bin lauter geworden und Florian Hönisch hat sich um die Taktik gekümmert.“

Das Eintracht-Trainerduo schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Nach dem Seitenwechsel fanden die Karlsfelder zu ihrer Stärke zurück. Sie ließen den Ball laufen und agierten druckvoll über die Außen. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Was fehlte, war der zweite Treffer. „Wir haben aber eine breite Bank – und aktuell ein gutes Händchen bei den Einwechslungen“, sagte Beutlhauser.

Ein Joker stach dabei besonders heraus. In der 69. Minute kam Leo Kristic aufs Feld. Der junge Stürmer war erst einen Tag zuvor aus dem Urlaub heimgekehrt – und sofort im Spiel. Kurz nach seiner Einwechslung schloss er einen Konter zum 2:0 ab, den Barth mit einem Traumpass auf Kuhn eingeleitet hatte (71.). Nur drei Minuten später legte Kristic nach Vorarbeit von Willhelm Ampenberger das 3:0 nach. Es war die Entscheidung – und gleichzeitig der Endstand.

„Jeder performt gerade, die Wechsel sitzen. Nur hätten wir uns das Leben nicht so schwer machen müssen“, so Beutlhauser.

Am nächsten Spieltag könnten die Karlsfelder ihre Führungsposition allerdings loswerden, denn das Spiel gegen den FC Aschheim wurde aufgrund Personalmangels beim Gegner auf den 30. September verschoben. Beutlhauser: „Wir können die Füße hochlegen...“

Unterdessen hat die Eintracht einen besonders verdienten Spieler verabschiedet. Fabian Schäffer als „Legende von Karlsfeld“ zu bezeichnen, ist absolut zutreffend. Schäffer begann mit knapp fünf Jahren das Fußballspielen in der F-Jugend des TSV Eintracht Karlsfeld. Mit Ende der vergangenen Saison beendete er seine Karriere – nach 20 Saisons und 485 Ligaspielen nur in der ersten Mannschaft, dort war er auch Kapitän! Pokal-, Vorbereitungs- und Spiele in der Zweiten nicht einberechnet!