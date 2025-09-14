Karlsfeld lässt zu viele gute Chancen liegen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht haben bei ihrem Gastspiel in Aubing zu viele Chancen nicht verwertet, sie unterlagen 2:4.

Eine Woche nach dem Achtungserfolg gegen Grünwald ist der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Die Karlsfelder verloren beim SV Aubing gestern mit 2:4 – und müssen sich vor allem über liegengelassene Chancen in der ersten Halbzeit ärgern.

Dabei begann die Partie für die Gäste vielversprechend. In der 14. Minute verlagerte die Eintracht von links auf rechts. Dort setzte sich Jonas Kuhn durch. Der schnelle Flügelspieler bediente Fabian Barth, der am kurzen Pfosten zur Führung einschob.

„Das war echt gut gemacht“, lobte Trainer Florian Beutlhauser. Fast im direkten Anschluss hatte Barth sogar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Aubinger Keeper Alexander Ladich.

Doch dann schlug der Aufsteiger aus Aubing zurück: Eine unglücklich verteidigte Ecke landete über Umwege bei Daniel Koch, der zum 1:1 traf (17.). Karlsfeld zeigte sich allerdings unbeeindruckt – und Kuhn zog nach einem Steilpass entschlossen ab. Sein Schuss schlug unter der Latte ein – das 2:1 (32.).

Doch wieder hielt die Freude nicht lange: Alexander Rojek glich noch vor der Pause in Arjen-Robben-Manier aus (42.). Gut gemacht, Karlsfeld hätte die Situation aber besser verteidigen können. „Das darf uns nicht passieren. Eigentlich hätten wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen“, haderte Beutlhauser.

Nach dem Seitenwechsel geriet Karlsfeld dann ins Hintertreffen. Torhüter Fabio Di Salvo musste mit einer Zerrung vom Platz. Ivan Bagaric kam ins Spiel – und musste kurz darauf hinter sich greifen, denn Leo Tomic traf nach einer Hereingabe per Volley zum 3:2 (62.). In der Schlussphase warf die Eintracht zwar noch einmal alles nach vorne, hatte durch Kuhn und Barth zwei gute Ausgleichschancen – doch der Ball wollte nicht ins Netz. Stattdessen sorgte Tomic in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+5).

„Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg für Aubing, sie hatten mehr Spielanteile. Aber wir müssen unsere Chancen in der ersten Hälfte einfach besser nutzen“, bilanzierte Beutlhauser. Dennoch zieht der Coach positive Ansätze: „Die erste Halbzeit war wirklich gut, wir sind auf einem ordentlichen Weg. Mit den Rückkehrern im Kader haben wir wieder mehr Optionen – das stimmt mich zuversichtlich.“

Der Eintracht-Trainer weiß aber auch: Seine Mannschaft sollte bald wieder gewinnen, denn die Luft wird immer dünner. Nur aufgrund des Torverhältnisses steht Karlsfeld nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.