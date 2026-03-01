Karlsfeld kassiert Gegentor in letzter Sekunde

Ausgleichstor in der Nachspielzeit: Jonas Eicher und seine Teamkollegen haben zwei Punkte verschenkt. – Foto: bruno haelke

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben im Kellerduell mit Dornach spät den Ausgleich zum 1:1 kassiert – und damit Boden im Abstiegskampf verloren.

Die reguläre Spielzeit war längst abgelaufen im Kellerduell gegen den SV Dornach. Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hatte das Ausrufezeichen im Abstiegskampf direkt vor Augen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit rutschte ein langer Ball durch – und wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff fiel der Ausgleich.

Karlsfeld verlor durch das späte 1:1 zwei Punkte, die Gold wert gewesen wären. „Das tut sehr weh“, sagte Coach Florian Beutlhauser. „Hinzu kommt, dass unsere Konkurrenten gewonnen haben.“ So verlor die Eintracht weiter an Boden.

Dabei waren die Gastgeber nach einer überdurchschnittlichen Vorbereitung zuversichtlich, Beutlhausers neuem Trainerkollegen Florian Hönisch einen erfolgreichen Einstand zu bescheren. Zunächst sprach am Samstag auch vieles dafür. Dornach hatte zwar mehr Ballbesitz, die Eintracht-Defensive aber ließ wenig zu.

Auf der anderen Seite setzten die Karlsfelder Nadelstiche. Jonas Kuhn tauchte zweimal vor dem Tor auf, seine Abschlüsse waren jedoch zu harmlos. Kurz vor der Pause erhöhte Dornach die Schlagzahl. Der Druck auf das Tor von Fabio Di Salvo nahm zu, doch der Karlsfelder Keeper hielt seinen Kasten ㈠sauber.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Dornach spielte, Karlsfeld lauerte – und schlug zu: In der 66. Minute verwandelte Roman Gertsmann einen Strafstoß nach einem Foul an Jonas Eicher souverän zum 1:0. Dass Dornachs Simon Hamdard in dieser Szene die Gelb-Rote Karte sah, spielte der Eintracht zusätzlich in die Karten.

Die Partie wurde hektischer, die Karlsfelder bewahrten kühlen Kopf – nicht jedoch die Coolness im Abschluss. Mehrere gute Chancen blieben ungenutzt. Eine davon hatte Daniel Contreras Dorado, der sich frei vor dem Tor den Ball vom Fuß nehmen ließ. Ein Torschuss wäre die bessere Entscheidung gewesen. Die Eintracht verpasste es, das Spiel zu entscheiden.

Dann kam die Szene, die die Stimmung kippte: Nach einem langen Pass ging das entscheidende Kopfballduell verloren. Hugo Heise tauchte vor Di Salvo auf, tunnelte den Torhüter und sicherte Dornach spät den 1:1-Ausgleich.

Karlsfeld trauerte den vergebenen Chancen nach – und der Möglichkeit, auf drei Punkte an Dornach heranzurücken. „Viel vorwerfen können wir den Jungs trotzdem nicht“, sagte Beutlhauser. „Bis auf die Chancenverwertung.“