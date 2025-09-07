Karlsfeld kämpft sich zum Remis

Ein Lichtblick: Der seit Wochen sieglose Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld trotzt Bayernliga-Absteiger Grünwald ein 1:1 ab.

Mit einer stark dezimierten Mannschaft hat der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld dem Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald am Samstag ein 1:1 abgetrotzt. Angesichts der Personalnot und der zuletzt mageren Ergebnisse war der Punktgewinn für die Eintracht mehr als ein kleiner Lichtblick.

Die Geschichte des Spiels schrieb ein Debütant: Der erst 18-jährige Lorent Ismajli, eigentlich Kapitän der A-Jugend, durfte wegen der langen Ausfallliste auf der Sechserposition beginnen – und diese Chance nutzte er eindrucksvoll. In der 14. Minute jagte er den Ball aus rund 25 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß ins Eck.

„Wir haben Lorent ins kalte Wasser geworfen“, erklärte Trainer Florian Beutlhauser. „Er ist ein Karlsfelder Junge und hat schon öfter bei uns mittrainiert. Dass er sich mit so einem Tor belohnt, freut mich riesig.“

Das Eintracht-Trainerteam setzte auf eine passive Taktik. Grünwald durfte spielen, Karlsfeld lauerte auf Konter, allen voran über Jonas Kuhn. Der Plan ging zunächst auf, doch kurz vor der Pause schlug Grünwald zurück: Daniel Leugner traf in der 42. Minute zum Ausgleich, nachdem die Eintracht-Defensive einen Ball nicht klären konnte. Mit 1:1 ging es in die Kabine.

Nach Wiederbeginn hatte Fabian Barth die große Chance auf die erneute Führung, doch er scheiterte an Gäste-Keeper Lukas Brandl. Bitter: Aus der folgenden Ecke entwickelte sich ein Konter, den Fitim Konjuhi per Foul stoppte. Dafür sah der Karlsfelder die Gelb-Rote Karte (52.). Karlsfeld lief in der Folge noch mehr hinterher, verteidigte aber weiterhin mit Leidenschaft.

„Spielerisch war es mau, aber Einstellung, Wille und Leidenschaft haben heute gepasst“, lobte Beutlhauser. „Gerade die Jungs aus der zweiten Reihe haben gezeigt, dass sie da sind.“

Grünwald drückte und hatte Chancen. Die beste in der 70. Minute aus elf Metern, weil der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf den Punkt zeigte. Eine strittige Entscheidung. Doch Karlsfelds Torhüter Fabio Di Salvo parierte den Elfer von David Halbich glänzend. Auch danach rettete Di Salvo zweimal in höchster Not.

So blieb es beim 1:1 – ein Punkt, der sich für die Eintracht wie ein Sieg anfühlt. Beutlhauser: „Wir haben gezeigt, dass wir als Mannschaft zusammenstehen, wenn wir diesen Einsatz als Basis nehmen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen.“