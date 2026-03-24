Karlsfeld II, Weichs und Sulzemoos glänzen mit überzeugenden Siegen Kreisliga Dachau von Robert Ohl · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

So richtig angeschoben haben der Sulzemooser Kapitän Maximilian Rothfuß (links) und Kollegen gegen Feldmoching. Ein 3:1-Sieg kam dabei heraus. – Foto: ro

Die drei Teams zeigten starke Leistungen am Wochenende. Arnbach erkämpfte sich trotz später Drama ein 2:2 gegen Harthof.

Mit ausgezeichneten Auftritten glänzten Karlsfeld II , der SV Weichs und der SV Sulzemoos bei ihren Erfolgen am Wochenende. Auch Arnbach bot eine ansprechende Leistung beim 2:2 gegen Harthof. TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen 4:1 (2:0): Karlsfeld übernahm nach dem Anpfiff sofort die Initiative, agierte dabei aber zunächst noch etwas zu hektisch. Unnötig lange Bälle führten zu Ballverlusten, dennoch brachte Noah Niemann die Gastgeber früh in Führung (6.). Mit zunehmender Spieldauer gewann die Eintracht mehr Kontrolle, während Moosach offensiv nicht stattfand. Kurz vor der Pause erhöhte Thomas Weiß auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel dominierte Karlsfeld die Partie klar, erspielte sich zahlreiche hochkarätige Chancen und ließ Ball und Gegner laufen. Folgerichtig stellte erneut Weiß nach einer Stunde auf 3:0 (60.). Auch nach dem Anschlusstreffer von Fabian Mayer (75.) geriet der Sieg nie ernsthaft in Gefahr. Im Gegenteil: Karlsfeld blieb die bessere Mannschaft, traf zweimal Aluminium und ließ weitere gute Möglichkeiten ungenutzt. Den Schlusspunkt setzte Weiß mit einem verwandelten Elfmeter zum 4:1 (90.). Trainer Giuliano Lumia zeigte sich zufrieden: „Die Jungs haben unseren Plan vor allem in der zweiten Hälfte sehr gut umgesetzt. Großen Respekt dafür und auch, wie sie in letzter Zeit mitziehen – auch im Training. Das ist richtig stark.” SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos 1:3 (1:2): Sulzemoos und Feldmoching lieferten sich einst heiße Duelle in der Bezirksliga, nun treffen beide in der Kreisliga aufeinander. Die Gäste waren zunächst das bessere Team. Für die Führung benötigten die Sulzemooser allerdings eine Einzelleistung. Die lieferte Mehmet Ayvaz, der in der 17. Minute sehenswert eine Ecke direkt zum 1:0 verwandelte. Sulzemoos blieb am Drücker und legte wenig später nach: Peter Heilig erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.

Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück – und wurden prompt bestraft. Lorik Miftari verkürzte für Feldmoching in der 33. Minute auf 1:2. Mehr ließ Sulzemoos vor der Pause jedoch nicht zu. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zerfahrene Partie ohne viele Höhepunkte. Spätestens mit dem 3:1 durch Alexander Rupp nach rund einer Stunde war die Partie entschieden. Unterm Strich ein verdienter Erfolg für den SV Sulzemoos, der sich nach zuletzt zwei Niederlagen wieder stabiler präsentierte. TSV Arnbach – FSV Harthof 2:2 (1:1): Aufgegeben hat sich das Kreisliga-Schlusslicht aus Arnbach noch lange nicht. Gegen den Tabellenvierten FSV Harthof wollte sich das Team von Spielertrainer Florian Mayr nach zuletzt guten Ansätzen mit dem ersten Sieg im Jahr 2026 belohnen. Arnbach setzte den Matchplan konsequent um und stand defensiv stabil – geriet aber dennoch in Rückstand: Nach einem Einwurf erzielte Nedim Halilovic per ungewöhnlicher Kopfball-Bogenlampe das 0:1 (12.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Daniel Breitenberger glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus (16.). In der Folge begegnete der Außenseiter dem Favoriten auf Augenhöhe und hielt das Remis bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Arnbach besser aus der Kabine, konnte seine Chancen aber nicht in Tore ummünzen. Auch in der Schlussviertelstunde scheiterten die Gastgeber mehrfach am starken Gästekeeper, sodass vieles auf ein 1:1 hindeutete. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Harthofs Marvin Nawrath (87.) spielte Arnbach in Überzahl – und ging tatsächlich in Führung: Mario Fischhaber traf in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 2:1-Siegtreffer (90.+2). Doch entschieden war die Partie damit noch nicht. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bekam Harthof einen Handelfmeter zugesprochen, den erneut Halilovic zum 2:2-Endstand verwandelte (90.+6). Zudem sah Arnbachs Fabian Beck Gelb-Rot. Für den TSV blieb damit trotz eines couragierten Auftritts erneut nur ein Punkt. SV Weichs – TSV Dachau 1865 II 2:0: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der SV Weichs den TSV Dachau 1865 II mit 2:0 besiegt und sich drei wichtige Punkte gesichert.