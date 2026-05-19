Karlsfeld II und Weichs gerettet Kreisliga-Entscheidungen von Bruno Haelke · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Zweitvertretung des TSV Karlsfeld triumphierte mit 4:0. – Foto: Bruno Haelke /FuPa

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Es blieben Restzweifel, aber mit dem vorletzten Spieltag haben der TSV Eintracht Karlsfeld II und der SV Weichs den Verbleib in der Kreisliga bewerkstelligt.

TSV Arnbach – Karlsfeld II 0:4: Die Eintracht-Zweite reiste mit dem großen Ziel an, den Klassenerhalt einzutüten – und durfte am Ende jubeln. Dabei war die Partie deutlich ausgeglichener, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die Gäste hatten zwar durch Jonas Bäuerlein eine gute Chance auf die Führung, sein Abschluss landete jedoch am Pfosten. In der Folge verflachte die Partie. Die Karlsfelder waren etwas aktiver, spielten ihre Umschaltsituationen aber häufig nicht sauber aus. Arnbach hielt trotz personeller Probleme ordentlich dagegen und ließ defensiv zunächst wenig zu. Gegen Ende der ersten Hälfte erarbeitete sich Karlsfeld noch einige gute Möglichkeiten, TSV-Keeper Matthias Sattler verhinderte jedoch den Rückstand. Nach dem Seitenwechsel nutzte die Eintracht dann ihre erste klare Gelegenheit: Thomas Weiß traf in der 52. Minute zum 1:0. Der Treffer gab Sicherheit, während Arnbach – wie schon so oft in dieser Saison – einfache Gegentore kassierte. Michael Hain erhöhte nach einer Stunde auf 2:0 (62.), ehe Janis Habschied mit dem dritten Treffer alles klar machte (78.). Den Schlusspunkt setzte Philip Lorber (88.).

SV Weichs – Grüne Heide Ismaning 1:1: Auf der Couch hat der SV Weichs sich den Klassenerhalt gesichert. Während der SVW im Heimspiel gegen Grüne Heide Ismaning nicht über ein 1:1 hinaus kam, verlor der Konkurrent aus Feldmoching sein Match beim Aufsteiger Türk Garching mit 2:1. Das Spiel in Garching begann wesentlich später als das in Weichs, deshalb hieß es zittern für das Team um SV-Trainer Robert Böttcher. Nach einem guten Auftakt mit einem Treffer von Philip Heiß in der 18. Minute begann in Weichs das große Zittern. „Wir haben danach das Fußballspielen eingestellt, waren zu nervös“, berichtet Böttcher. Die Führung hielt sogar bis in die Nachspielzeit, doch dann erzielte Manuel Schricker den Ausgleich (90.+4). Danach: Warten, bis das Ergebnis aus Garching bekannt wurde. Das passte, der SV Weichs wird also auch in der kommenden Saison in der Kreisliga spielen.