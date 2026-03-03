Karlsfeld II siegt gegen Arnbach – Kein Sieger im Spitzenspiel der Kreisklasse Kreisliga und Kreisklasse Landkreis Dachau von Moritz Stalter · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Entscheidung: Thomas Weiss trifft im Fallen für Karlsfeld. Arnbachs Dominik Hahn (links) und Keeper Matthias Sattler können nur zuschauen. – Foto: HAB

In der Kreisliga München 1 gewann Karlsfeld das Landkreisduell mit 3:1. Das Spitzenspiel in der Kreisklasse endete hingegen remis.

In der Kreisliga München 1 und der Kreisklasse München 1 fanden die ersten Punktspiele im Jahr 2026 statt. Karlsfeld II gewann das Landkreis-Duell mit Arnbach, das Spitzenspiel der Kreisklasse fand keinen Sieger. Kreisliga 1 So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld II TSV Arnbach TSV Arnbach 3 1 Abpfiff TSVE Karlsfeld II – TSV Arnbach 3:1: Nach wenigen Minuten vergab Arnbach aus kurzer Distanz die große Chance auf die Führung. Wenig später brachte Florian Schrattenecker die Karlsfelder mit einem verwandelten Handelfmeter in Front (11.) – und besiegelte damit den Fehlstart der Gäste ins neue Jahr. Mitte der ersten Hälfte haderten die Arnbacher mit einer Entscheidung: Lukas Schmitt kam frei vor dem Tor zu Fall, der Pfiff blieb aus. Beim Aufstehen traf Schmitt einen Karlsfelder an der Brust. Aus Sicht der Gäste eine Randnotiz – der Schiedsrichter wertete es anders und schickte Schmitt für zehn Minuten vom Feld.

Trotz Unterzahl blieb Arnbach bis zur Pause auf Augenhöhe – und belohnte sich mit dem Ausgleich. Der fiel nach einem sehenswerten Angriff durch Markus Willibald (42.). Das Remis zur Pause ging insgesamt in Ordnung, beide Teams hatten Chancen für mindestens ein weiteres Tor. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Janis Habschied die Eintracht erneut in Führung (48.). In der Folge ergaben sich Räume für Konter, doch TSV-Keeper Matthias Sattler verhinderte eine frühzeitige Entscheidung. Lange blieb es ein enges Spiel, ehe Thomas Weiss mit dem 3:1 (80.) alles klar machte. Mit nur vier Punkten auf dem Konto sieht es düster aus für den Tabellenvorletzten Arnbach. Die Karlsfelder liegen auf Rang zehn.

SV Sulzemoos – SV Olympiadorf 1:1: Zum Punktspielstart nach der Winterpause wartete auf den SV Sulzemoos eine große Herausforderung. Mit dem SV Olympiadorf kam der Tabellenzweite zum SVS. Vier Punkte trennten beide Teams. Der Respekt voreinander war groß – und die lange Pause den Teams anzumerken. Zunächst passierte wenig, bis Mert Yildiz in der 15. Minute die Gäste per Foulelfmeter in Führung brachte. Wenig später bekam der SVS nach einem Foul an Manuel Eisgruber die große Chance auf den Ausgleich – doch Maximilian Rothfuß scheiterte vom Punkt. Trotz Chancen auf beiden Seiten fiel vor der Pause kein weiterer Treffer. Nach einer guten Stunde verlängerte Eisgruber auf Mehmet Ayvaz, der zum 1:1 vollendete. Die Sulzemooser wollten mehr und hatten zwei weitere gute Chancen – darunter ein Freistoß von Luca Marinelli, den der Torhüter Trautner an die Latte lenkte. Kurz vor Schluss versuchte es dann noch einmal Eisgruber, sein Schuss schrammte aber knapp am Pfosten vorbei. Es blieb beim 1:1 – ein respektables Ergebnis für den SVS, das ihn aber nicht näher an die Aufstiegszone bringt. SV Weichs – SpVgg Feldmoching 4:2: Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich ein hartes, aber faires Spiel. Haris Cehic besorgte die frühe Führung für Weichs, er traf nach einem Abpraller (13.). Mit dem 1:0 ging es in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn verlor Weichs den Faden, Feldmoching war am Drücker. Doch genau in dieser Phase stellte Cehic mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (51.). Die Gäste kamen jedoch schnell zurück. Minel Catic, der vom TSV Dachau 1865 nach Feldmoching gewechselt hatte, erzielt in der 53. Minute das 1:2. Die Weichser fanden zurück in die Partie, Markus Hirtes erzielte das 3:1 (74.). Ein wunderschönes Tor entschied das Spiel vorzeitig: Nico Huber überlistete in der 86. Spielminute SpVgg-Schlussmann Mihael Vukovic nur einem Heber aus 30 Metern. Das zweite Feldmochinger Tor durch Christian Zirdrum in der Nachspielzeit kam zu spät. „Im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen, der Sieg aber war hart erkämpft“, sagte SVW-Trainer Robert Böttcher. Kreisklasse 1

SV Ampermoching – TSV Bergkirchen 4:3: Ein Heimsieg, der eigentlich keiner war. Das Spiel fand nicht beim SVA, sondern rund 50 Kilometer entfernt beim SV Oberalting-Seefeld auf Kunstrasen statt. Diese seltsamen Ansetzungen des Bayerischen Fußballverbandes und dessen Spielleitern verursachen unnötige Kosten für die Vereine. Muss ein Nachholspiel der 9. Liga (Kreisklasse) wirklich am 1. März stattfinden? Diese Frage sollte man sich beim BFV stellen. Ampermoching siegte in Überzahl, Bergkirchens Stefan Frimmer hatte in der 80. Minute Gelb-Rot gesehen. Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, mit etwas mehr Ballbesitz für Ampermoching. Dann erzielte SVA-Spielertrainer Max Rabe mit einem Foulelfmeter die Führung (26.), Muhamed Genc erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit blieb Ampermoching überlegen, doch die Tore machten die Gäste. Kilian Strauch traf in der 73. Spielminute im zweiten Versuch. In der 86. Minute donnerte Philipp Güllich den Ball nach einem Freistoß unter die Latte. Die Bergkirchener – schon in Unterzahl– standen vor einem Punktgewinn. Doch der Doppelschlag durch Muhammed Genc und Marko Todorovic beseitigte sämtliche Zweifel (87./90.), obwohl Philipp Güllich spät in der Nachspielzeit noch das 3:4 erzielte. Fazit der Bergkirchener Spielertrainer Stefan Frimmer und Simon Zacherl: Die abgezocktere und effektivere Mannschaft habe gewonnen. Moral und Willen bei den Bergkirchnern hätten gepasst.

SV Günding – SpVgg Erdweg 3:2: Auch dieses Heimspiel fand aufgrund der Wetterverhältnisse nicht in Günding, sondern auf dem Kunstrasenplatz des ASV Dachau statt – am Sonntagabend um 20 Uhr. Dank des Sieges eroberten die Gündinger Tabellenplatz eins. Eine maximal gebrauchte erste Halbzeit aus Gündinger Sicht hatte einen frühen Rückstand zur Folge. Thomas Kreppold traf in der 14. Minute für die bissigen und engagierteren Erdweger. Die Pausenführung war verdient. Als dann die Erdweger durch Manuel Rumler in der 53. Minute nachlegten, schien das Spiel gelaufen zu sein. Stephan Liebl reagierte, der SVG-Trainer stellte sein System um und brachte drei neue Spieler. Der Lohn dafür war zunächst das 1:2 in der 73. Minute durch Benedikt Kronschnabl. Das Spiel stand Spitz auf Knopf: Ausgleich für Günding oder Erdweg erzielt den nächsten Treffer zur Entscheidung. Okan Yenisu besorgte das 2:2 (79.), ehe Rückkehrer Julian Penk bei seiner Chance in der 91. Minute eiskalt blieb. So., 01.03.2026, 14:00 Uhr TSV Indersdorf Indersdorf TSV Hilgertshausen Hilgertshaus 3 3 TSV Indersdorf – TSV Hilgertshausen 3:3: Das-Kreisklassen-Spitzenspiel Indersdorf gegen Hilgertshausen hielt, was es versprach. 200 Zuschauer sahen eine muntere Partie. Beide Mannschaften schenkten sich in der ersten Halbzeit nichts, beide Defensivreihen standen zunächst sicher. In der 25. Minute köpfte Indersdorfs Kapitän Bopfinger nach einer Ecke zum 1:0 ein, doch im Gegenzug wurde die Führung durch ein Eigentor von Scherer egalisiert, nachdem Kevin Hoffmann einen gefährlichen Ball in den Strafraum brachte. Kurz vor der Pause schlug Hilgertshausen noch zweimal eiskalt zu: Zunächst verwandelte Milos Kobilarov einen Freistoß direkt, bei seinem Flachschuss verhielt sich die Indersdorfer Mauer nicht optimal (45.). Als Tim Borsbach Sekunden später bei einem Konter nach Zuspiel von Alex Racki traf, wussten die Indersdorfer gar nicht, wie ihnen geschah. Daraufhin kam Indersdorf mit viel Wut im Bauch aus der Pause, lief hoch an, spielte nach vorne. Es dauerte jedoch bis zur 83. Minute, bis Tobias Altstiel per Kopf zum 2:3 verkürzte, nachdem er zuvor bereits zwei gute Gelegenheiten ausgelassen hatte. Drei Minuten später verwandelte Marcel Truntschka einen höchst umstrittenen Elfmeter zum 3:3, nachdem Keeper Aaron Sturm den Ball bereits in den Händen hielt, kurz fallen ließ und dabei Lukas Herzberg am Fuß traf. Kommentar von Hilgertshausens Fußballabteilungsleiter Norbert Schneider: „Eine klare Fehlentscheidung. Dass sich der Schiedsrichter noch auf dem Platz entschuldigt hat, ist zwar sportlich fair, lindert den Frust über die zwei verlorenen Zähler aber kaum.“