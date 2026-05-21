Karlsfeld geht mit einer Hypothek ins Rückspiel

Lange Zeit machten Thomas Ettenberger (rechts, hier im Zweikampf mit dem Aschheimer Mirza Idrizovic) viel richtig – in entscheidenden Phasen jedoch nicht. – Foto: Michalek

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben den Auftakt zur ersten Relegationsrunde beim FC Aschheim 0:2 verloren.

Die Hälfte der ersten Relegationsrunde ist gespielt – und der TSV Eintracht Karlsfeld steht mit dem Rücken zur Wand. Im Hinspiel hat der Fußball-Landesligist beim Bezirksligisten FC Aschheim am Mittwochabend 0:2 verloren. Um in die zweite Relegationsrunde einzuziehen, benötigen die Karlsfelder am Samstag (15 Uhr) zuhause eine konzentriertere Vorstellung – in der Offensive und in der Defensive.

„Das Ergebnis war nicht wie erwartet, das Spiel dagegen schon“, sagte Karlsfelds Trainer Florian Beutlhauser. Seine Mannschaft begann mutig und kontrollierte die Partie zunächst gegen tief stehende Aschheimer. Der namhaft besetzte Vizemeister der Bezirksliga Ost zeigte seine offensive Qualität zunächst nicht. Insbesondere den ehemaligen Bundesliga-Profi Mehmet Ekici nahmen die Gäste weitgehend aus dem Spiel.

Die ersten guten Möglichkeiten gehörten deshalb den Karlsfeldern. Markus Huber kam im Strafraum frei zum Abschluss, verfehlte das lange Eck aber knapp. Wenig später setzte Fabian Barth einen Kopfball nach einer Flanke von Jonas Kuhn neben das Tor.

Doch nach rund 25 Minuten verlor Karlsfeld plötzlich den Faden. „Da haben wir Fehler gemacht, die macht normalerweise keine B-Klassen-Mannschaft“, sagte Beutlhauser. Einfache Ballverluste und technische Ungenauigkeiten schlichen sich ein, wodurch Aschheim immer besser ins Spiel fand.

Einer dieser Fehler führte schließlich zur Führung. Innenverteidiger Lukas Paunert versprang der Ball bei der Annahme, Aschheim schaltete schnell um. Den Abschluss von Ex-Bayern-Stammspieler Diego Contento konnte Dario Schmucker noch parieren, gegen den Abstauber von Torjäger Antonio Saponaro zum 1:0 (35.) war der Karlsfelder Keeper jedoch machtlos. Die Eintracht fand danach zurück zu ihrem Spiel, am Ergebnis änderte sich vor der Pause aber nichts mehr.

Nach dem Seitenwechsel wollte Karlsfeld den Druck erhöhen, kassierte jedoch den nächsten Rückschlag. Nach einer scharf auf den ersten Pfosten gezogenen Ecke erhöhte Saponaro per Kopf auf 2:0 (60.). Karlsfeld war nun gefordert und übernahm anschließend fast vollständig die Kontrolle. Während bei den im Schnitt deutlich älteren Gastgebern immer häufiger Krämpfe auftraten, drängte die Eintracht auf den Anschluss. Die beste Chance der Gäste an diesem Abend – vielleicht sogar des Spiels – vergab Deniz Yilmaz jedoch.

„Wir hätten heute wahrscheinlich noch eine Stunde spielen können und kein Tor geschossen“, sagte Beutlhauser selbstkritisch. „Wir hatten drei hundertprozentige Chancen und machen keine. Den Gegner lassen wir mit zwei einfachen Toren ins Spiel kommen. Das zeigt, warum wir in der Abstiegsrelegation stehen.“

Dennoch ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Im Rückspiel am Samstag braucht die Eintracht eine Aufholjagd – und einen konzentrierten Auftritt über die gesamte Spielzeit.