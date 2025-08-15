Karlsfeld als Außenseiter: "Müssen sehen, welches Gesicht wir zeigen"

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld sind zu Gast beim Aufsteiger SV Dornach – und der Liga-Neuling ist Favorit.

Das letzte Punktspiel zwischen den Fußballern des TSV Eintracht Karlsfeld und des SV Dornach liegt rund neuneinhalb Jahre zurück. Karlsfeld gewann damals in der Bezirksliga mit 1:0. Lange ist’s her. Relevante Erfahrungswerte gibt es also nicht, wenn beide Teams an diesem Samstag um 13 Uhr in der Landesliga Südost aufeinandertreffen. Der bisherige Saisonverlauf spricht klar für den Aufsteiger aus Dornach, der sich schnell in der neuen Umgebung akklimatisiert hat – und gegen die Eintracht.

Die Karlsfelder trafen seit dem zweiten Spieltag jeweils auf Teams, die zuvor gegen Dornach gespielt hatten – mit ernüchternder Bilanz. Während die Dornacher in diesen Partien neun Punkte sammelten, brachte Karlsfeld nur zwei Zähler auf die Habenseite. „Das wird ein hartes Spiel für uns“, sagt Trainer Florian Beutlhauser – auch mit Blick auf den ausgedünnten Kader.

In der Offensive fehlen mit Fabian Barth und Deniz Yilmaz gleich zwei Stammkräfte. Auch Angreifer Roman Gertsmann ist nicht dabei – er weilt auf einer Hochzeit. „Es kann daher durchaus sein, dass auch Fabio Meikis sich wie am Dienstag wieder umzieht”, so Beutlhauser über seinen Trainerkollegen.

Dornach gilt als sehr heimstark

Fraglich bleibt außerdem der Einsatz von Abwehrspieler Markus Huber (Rippenprellung). Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Mit Thomas Ettenberger kehrt ein erfahrener Spieler zurück, der unter der Woche in Hallbergmoos bereits sein Comeback feierte.

Der kommende Gegner hat sich den Respekt des Karlsfelder Trainers erarbeitet: „Wir haben Dornach am ersten Spieltag gegen Schwabing gesehen. Sie leben von ihrer Euphorie, besonders zu Hause in ihrem kleinen, schnuckligen Stadion. Sie verteidigen gut, sind giftig gegen den Ball und können in dieser ausgeglichenen Liga eine ordentliche Rolle spielen.“

Offensive und Defensive schwächeln

Bei Karlsfeld blickt vor dem Duell auf zwei Baustellen: die zuletzt stockende Offensive und individuelle Fehler in der Defensive. „Am Dienstag in Hallbergmoos waren wir vorne sehr ideenlos. Wir müssen wieder mehr Torchancen herausspielen. Hinten haben wir zuletzt vier Gegentore nach individuellen Fehlern kassiert – ein Eigentor nach Ecke, dazu lange Bälle, die wir unterlaufen. Das darf einfach nicht passieren.“

Trotz der angespannten Personallage will Beutlhauser beim starken Aufsteiger etwas mitnehmen: „Wer weiß, vielleicht fehlen bei denen auch ein paar Leute. Wir müssen sehen, welches Gesicht wir zeigen.“