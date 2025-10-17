Karlsbach und Perlesreut II eröffnen – Freyung vor Pflichtaufgabe

Vor dem 14. Spieltag der A-Klasse Freyung stehen zwei Nachholpartien am Freitagabend auf dem Programm, ehe am Sonntag ein voller Spieltag ansteht. Während Karlsbach und Perlesreut II unter Flutlicht antreten, richtet sich der Fokus zwei Tage später auf das Spitzenspiel zwischen Waldkirchen II und Ringelai. Tabellenführer Freyung gastiert beim Kellerkind Bischofsreut, Hinterschmiding erwartet Perlesreut II und Herzogsreut muss in Karlsbach bestehen. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Das absolute Topspiel des Wochenendes steigt in Waldkirchen. Der Tabellendritte empfängt den Fünften – beide Teams trennen nur drei Punkte. Waldkirchen II ist zu Hause eine Macht und will nach zuletzt neun Spielen ohne Niederlage den Druck auf die Führungsduos aus Freyung und Hinterschmiding aufrechterhalten. Ringelai reist nach dem Freitagsspiel mit dichter Taktung an und steht vor einer kräfteraubenden Aufgabe. Ein Duell mit hoher Intensität und klarer Signalwirkung für den Aufstiegskampf. Hinspiel: 1:0-Sieg für den TSV Ringelai.

Für den SV-DJK Karlsbach bietet sich die Chance, den Rückstand auf die Spitzengruppe zu verkürzen. Mit zwanzig Punkten steht die Mannschaft von Johannes Lenz solide auf Platz sechs und geht als klarer Favorit in die Partie gegen Schlusslicht Böhmzwiesel. Die Gäste warten weiterhin auf den ersten Punkt und kassierten in elf Spielen bereits 85 Gegentore. Karlsbach will nach der 0:2-Niederlage gegen Freyung Wiedergutmachung leisten und dürfte früh das Kommando übernehmen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Perlesreut II empfängt mit Ringelai eines der offensivstärksten Teams der Liga. Während die Gastgeber mit neun Punkten auf Rang zehn stehen und zuletzt schwer in die Spur fanden, will Ringelai nach der knappen 1:2-Niederlage in Hinterschmiding zurück in die Erfolgsspur. Der Tabellenfünfte hat nach nur zehn Spielen noch Nachholbedarf und kann mit einem Sieg bis auf Platz drei springen. Perlesreut wird auf Kampf und Disziplin setzen müssen, um gegen den Favoriten bestehen zu können.

In der unteren Tabellenhälfte treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Grainet II konnte zuletzt mit einem 5:1 gegen Böhmzwiesel überzeugen, während Röhrnbach weiter in der Krise steckt. Mit nur elf erzielten Toren in zwölf Spielen ist die Offensive der Gäste die zweitschwächste der Liga. Grainet möchte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf die hinteren Plätze ausbauen und den Aufwärtstrend bestätigen. Hinspiel: 7:0-Sieg für den SV Grainet II.

Auch in Karlsbach geht es um viel: Der Gastgeber (20 Punkte) will nach oben schielen, während Herzogsreut (22 Punkte) die starke Verfassung vom Saisonstart nicht in die vergangenen Spiele übertragen konnte. Beide Mannschaften befinden sich in der Verfolgergruppe. Karlsbach könnte an diesem Wochenende am SCH vorbeiziehen. Für Herzogsreut ist es ein Schlüsselspiel, um nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Hinspiel: 2:1-Sieg für den SC Herzogsreut.

Der Tabellenzweite Hinterschmiding empfängt die Reserve aus Perlesreut. Nach dem hart erkämpften 2:1 gegen Ringelai will der SSV seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen. Mit 49 erzielten Treffern und nur neun Gegentoren steht Hinterschmiding für Offensivkraft und defensive Stabilität. Perlesreut wird versuchen, lange gegenzuhalten, dürfte aber mit viel Defensivarbeit beschäftigt sein. Alles spricht für einen weiteren Sieg des Titelkandidaten. Hinspiel: 6:1-Sieg für den SSV Hinterschmiding. ---

David gegen Goliath lautet das Motto in Bischofsreut. Der Tabellenelfte trifft auf den Spitzenreiter aus Freyung, der weiterhin ungeschlagen ist. Die Gastgeber feierten zuletzt mit dem 2:1 gegen Röhrnbach zwar einen Achtungserfolg, stehen nun aber vor der schwierigsten Aufgabe der Saison. Freyung präsentierte sich zuletzt mit zwei klaren Siegen in überragender Form und will auch in der Fremde nichts anbrennen lassen. Hinspiel: 9:0-Sieg für den TV Freyung. ---

Im Duell zweier Mittelfeldteams geht es um wichtige Punkte für die Festigung des Tabellenplatzes. Kumreut zeigte zuletzt Konstanz und steht mit 18 Punkten solide da, während Fürsteneck/Prag mit 13 Punkten noch nach Stabilität sucht. Für Kumreut wäre ein Heimsieg der nächste Schritt Richtung obere Tabellenhälfte. Hinspiel: 4:2-Sieg für den SV Kumreut.

Spielfrei am 14. Spieltag hat die DJK Böhmzwiesel.