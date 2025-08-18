Harter Kampf: Der SV Kumreut und der SSV Hinterschmiding trennten sich 1:1-Unentschieden. – Foto: Robert Geisler

Karlsbach feiert ersten Saisonsieg - Grainet II bleibt ohne Gegentor Überblick über den 4. Spieltag in der A-Klasse Freyung. Verlinkte Inhalte AK Freyung Freyung Perlesreut II Grainet II Röhrnbach II + 9 weitere

Am vergangenen Wochenende fand in der A-Klasse Freyung der 4. Spieltag statt. Der TV Freyung setzte sich klar mit 9:1 gegen den SV Röhrnbach II durch, der SV-DJK Karlsbach durfte sich über den 1. Saisonsieg freuen und der SV Grainet II blieb auch im dritten Spiel ohne Gegentreffer. Diese und alle weiteren Partien des 4. Spieltags nun im Überblick:

Im Stadion am Glasbach traf der SV Grainet II auf die SG Fürsteneck/Prag und dominierte das Spiel mit einem klaren 4:0-Sieg. Die erste Hälfte begann mit einigen Torchancen für Grainet, diese blieben jedoch ungenutzt. In der 40. Minute fiel das erste Tor: Nathan Blöchl verwertete nach einer Ecke eine Vorlage von Hannes Gumminger. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Felix Binder mit einem Fernschuss auf 2:0. Nach der Pause hielt Grainet den Druck hoch. Bastian Wagner traf in der 57. und 64. Minute, wobei sein zweites Tor durch einen Querpass von Aaron Jarosch vorbereitet wurde. Trotz weiterer Chancen blieb es beim 4:0 und einem überzeugenden Spiel der Heimmannschaft.

Tore: 1:0 Nathan Blöchl (40.), 2:0 Felix Binder (45.), 3:0 Bastian Wagner (57.), 4:0 Bastian Wagner (64.) ---

In Karlsbach fand am Sonntag das Spiel zwischen dem SV-DJK Karlsbach und dem SV Perlesreut II statt. Schon in der zweiten Minute sorgte Daniel Peller mit einem Kopfballtor nach einer Ecke für die frühe Führung. In der Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Simon Pfeiffer auf 2:0, nachdem er geschickt zwei Verteidiger im Strafraum ausspielte und wuchtig ins lange Eck traf. Nach der Halbzeit fiel das dritte Tor für Karlsbach, jedoch war es ein unglückliches Eigentor von Sebastian Freund, der einen Pass ins eigene Netz lenkte. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss und so endete das Spiel mit einem klaren 3:0. Tore: 1:0 Daniel Peller (2.), 2:0 Simon Pfeiffer (25.), 3:0 Sebastian Freund (49. Eigentor) ---

In einem spannenden Duell der A-Klasse Freyung trennten sich der SV Kumreut und der SSV Hinterschmiding 1:1. Die erste Halbzeit bot zahlreiche Torchancen, doch beide Mannschaften nutzten ihre Chancen noch nicht. Nach der Pause war es aber dann soweit: Paco Boksch erzielte in der 61. Minute das 1:0 für Kumreut, als er nach einem Assist von Balousek eiskalt verwertete, obwohl der Ball zuvor im Toraus gewesen sein könnte. Nur zwei Minuten später verwandelte Korbinian Wilhelm einen Elfmeter zum 1:1. Trotz weiterer Chancen blieb es beim Unentschieden. Tore: 1:0 Paco Boksch (61.), 1:1 Korbinian Wilhelm (63.) ---

Am Samstag kam es in Röhrnbach zu einem einseitigen Duell in der A-Klasse Freyung, als der SV Röhrnbach II dem TV Freyung mit 1:9 unterlag. Die Gäste eröffneten das Spiel in der 8. Minute durch Alexander Frömel, der nach einem Pass von Simon Eisenhofer traf. Felix Seitz erhöhte in der 29. Minute auf 0:2, bevor Daniel Gsödl und erneut Frömel in der ersten Halbzeit auf 0:4 erhöhten. Felix Seitz traf in der 69. Minute zum 0:5, ehe Alexander Brandl das 1:5 für Röhrnbach erzielte. Doch Freyung antwortete mit vier weiteren Toren, darunter ein Freistoßtor von Jonas Hobelsberger in der Nachspielzeit. Tore: 0:1 Alexander Frömel (8.), 0:2 Felix Seitz (29.), 0:3 Daniel Gsödl (40.), 0:4 Alexander Frömel (45.), 0:5 Felix Seitz (69.), 1:5 Alexander Brandl (71.), 1:6 Alexander Frömel (72.), 1:7 Alexander Frömel (77.), 1:8 Tobias Wittmann (87.), 1:9 Jonas Hobelsberger (90.) ---