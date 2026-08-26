Karlsbach: Fabian Graf neuer Spielertrainer Der 34-jährige Routinier rückt beim A-Klassisten an die Seite von Johannes Lenz von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Neuer Karlsbacher Spielertrainer: Fabian Graf (li.) – Foto: Verein

Den Start in die Saison 2026/27 hätte man sich beim SV-DJK Karlsbach sicherlich anders vorgestellt. Nach fünf gespielten Runde konnte Gibis, Binder & Co. das Spielfeld erst einmal als Sieger verlassen und belegen in der A-Klasse Freyung derzeit nur einen enttäuschenden zehnten Tabellenrang. Die Verantwortlichen haben kurzfristig noch eine namhafte Verstärkung an Land ziehen können: Fabian Graf wird ab sofort für die Rot-Weißen auflaufen und gemeinsam mit Johannes Lenz als gleichberechtigtes Trainer-Duo fungieren.

Der Stürmer hat in seiner Laufbahn schon einiges gesehen, ist unter anderem mit dem FC Obernzell-Erlau 2023 in die Bezirksliga aufgestiegen. Beim TSV Waldkirchen und FC Salzweg war Graf ebenfalls schon höherklassiger aktiv.



"Nach einem schwierigen Saisonstart haben wir mit Fabian Graf eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft gewinnen können. Fabian bringt viel Erfahrung mit, weiß, wo das Tor steht, und hat über die Jahre seine Qualitäten als Stürmer unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Erfahrung, seiner Torgefahr und seiner Präsenz auf dem Platz weiterhelfen kann. Fabian wird uns ab sofort nicht nur als Spieler, sondern gemeinsam mit unserem Liniencoach Johannes Lenz als Spielertrainer unterstützen. Wir versprechen uns von dieser Kombination wichtige Impulse für die Mannschaft und freuen uns darauf, seine Erfahrung und seine Ideen in unser Team einzubringen. Unser gemeinsames Ziel ist es, wieder zu unserer Stärke zurückzufinden und an die Leistung anzuknüpfen, die wir am vergangenen Wochenende gegen Hinterschmiding gezeigt haben. Diesen Fußball wollen wir auch in den kommenden Spielen auf den Platz bringen, um als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen zu können", lässt Karlsbachs Fußballchef Maximilian Königseder verlauten.







Fabian Graf gibt folgendes Statement zu Protokoll: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Johannes Lenz. Die Gespräche mit dem Verein haben bei mir von Anfang an einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, und deshalb war für mich schnell klar, dass ich diese Herausforderung gerne annehmen möchte. Der Verein macht einen tollen Eindruck und ich sehe hier sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Vor allem die junge und talentierte Mannschaft bietet aus meiner Sicht viel Potenzial. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und gleichzeitig natürlich auch selbst noch einmal neue Impulse bekommen. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft schnell zusammenfinden, gemeinsam hart arbeiten und dabei auch den Spaß am Fußball nicht verlieren. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns sportlich weiterentwickeln und möglichst viele erfolgreiche Momente gemeinsam erleben können."



