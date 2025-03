Karlsbach empfängt Preying/Tittling - Oswald zu Gast in Herzogsreut

Der SC Herzogsreut musste sich zum Wiederauftakt gegen den TSV Ringelai geschlagen geben. Anders als der DJK SV St. Oswald, der seine Partie gegen Röhrnbach II knapp mit 1:0 gewann. In der Tabelle findet sich St. Oswald unter den besten fünf Mannschaften wieder. Der SC liegt mit Rang neun auf einem einstelligen Tabellenplatz, auch nach dem Spiel am kommenden Samstag. Aufgrund der Abstände bleibt Herzogsreut, egal ob Sieg oder Niederlage, vorerst auf Platz neun. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Der SV Röhrnbach II wartet seit sechs Ligaspielen auf den dritten Saisonsieg, nur Schlusslicht Perlesreut II hat weniger Siege auf dem Konto. Mit vier Partien, die mit einem Remis endeten, kommt Röhrnbach aktuell auf zehn Punkte. Dies reicht im Moment für Platz elf in der Tabelle. Beim SV Haus im Wald ist das Gegenteil der Fall. Der SV stürmt Richtung Meisterschaft. Die einzige Niederlage, die der Tabellenführer hinnehmen musste, liegt bereits 15 Spiele zurück. Am 2. Spieltag verlor der SV gegen den SSV Hinterschmiding. Das Hinspiel endete mit einem 4:1 für den SV Haus im Wald.

Nachdem die Partie zwischen dem SV Kumreut und dem TSV Grafenau II verschoben wurde, startet der SV am kommenden Wochenende in die Frühjahrsrunde. Erster Gegner ist die SG Haidmühle/Bischofsreut. Kumreut liegt im Mittelfeld der Tabelle und kann sowohl Plätze nach vorne gutmachen, als auch noch Plätze verlieren. Die SG Haidmühle/Bischofsreut musste im ersten Spiel im neuen Jahr gleich gegen Haus im Wald ran und verlor deutlich. Damit blieb die SG auf Rang zwölf und somit vorletzter. Das Hinspiel endete mit einem 4:2-Sieg für den SV Kumreut.

Die SG Preying/Tittling startet ebenfalls am kommenden Wochenende wieder in die Liga. Vergangene Woche hatte die SG noch spielfrei und absolvierte ein Testspiel gegen den SV Zenting, was die SG mit 3:0 verlor. Ausgangslage für die SG ist der siebte Tabellenplatz. Der SV-DJK Karlsbach gewann sein Auftaktmatch knapp gegen den SV Perlesreut II und verteidigte so den vierten Tabellenplatz. Das Hinspiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SV-DJK Karlsbach.

