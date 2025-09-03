Karlo Kuranyi für Panamas U20-WM-Kader nominiert

Panamas U20-Nationalmannschaft hat ihren Kader für die kommende Weltmeisterschaft in Chile bekanntgegeben – mit dabei ist auch Karlo Kuranyi vom Regionalligisten SGV Freiberg. Der junge Offensivspieler erhielt erstmals die Berufung für ein großes internationales Turnier und könnte damit zu den Hoffnungsträgern der Auswahl gehören.
In der Gruppenphase trifft Panama auf die Republik Korea, die Ukraine und Paraguay. Für den Sohn des ehemaligen deutschen Nationalspielers Kevin Kuranyi ist dies ein bedeutender Schritt in seiner noch jungen Karriere.
Auch beim SGV Freiberg sorgt die Nominierung für Freude. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Karlo über unseren Verein nun den Sprung auf die internationale Bühne geschafft hat und bei der U20-WM auch den SGV Freiberg repräsentiert“, sagt Sportlicher Leiter Mario Estasi. „In den vergangenen Jahren haben wir bereits einige Jungs in den Profibereich entwickelt – wie Filimon Gerezgiher, Dennis Owusu, Emir Kuhinja oder Aris Malaj. Dass nun ein Spieler von uns bei einer Weltmeisterschaft vertreten ist, ist eine besondere Auszeichnung für unsere Arbeit.“
Das sind die nächsten Spiele in der Regionalliga Südwest:
6. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg
Fr., 05.09.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen
Sa., 06.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt
So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz
7. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05
8. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau