Karlo Kuranyi für Panamas U20-WM-Kader nominiert

Panamas U20-Nationalmannschaft hat ihren Kader für die kommende Weltmeisterschaft in Chile bekanntgegeben – mit dabei ist auch Karlo Kuranyi vom Regionalligisten SGV Freiberg. Der junge Offensivspieler erhielt erstmals die Berufung für ein großes internationales Turnier und könnte damit zu den Hoffnungsträgern der Auswahl gehören.

In der Gruppenphase trifft Panama auf die Republik Korea, die Ukraine und Paraguay. Für den Sohn des ehemaligen deutschen Nationalspielers Kevin Kuranyi ist dies ein bedeutender Schritt in seiner noch jungen Karriere.

Auch beim SGV Freiberg sorgt die Nominierung für Freude. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Karlo über unseren Verein nun den Sprung auf die internationale Bühne geschafft hat und bei der U20-WM auch den SGV Freiberg repräsentiert“, sagt Sportlicher Leiter Mario Estasi. „In den vergangenen Jahren haben wir bereits einige Jungs in den Profibereich entwickelt – wie Filimon Gerezgiher, Dennis Owusu, Emir Kuhinja oder Aris Malaj. Dass nun ein Spieler von uns bei einer Weltmeisterschaft vertreten ist, ist eine besondere Auszeichnung für unsere Arbeit.“