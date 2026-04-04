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Vereinsnachrichten
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Karlfrieder Reinau übernimmt Sportliche Leitung beim FV Haltingen
Karlfrieder Reinau ist absofort neuer Sportlicher Leiter beim FV Haltingen. Der 69-jährige wurde bei der Generalsammlung einstimmig gewählt.
Norman Rueb, der dieses Amt jahrelang erfolgreich begleitete, muss aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten. Norman Rueb wird weiterhin dem Verein verbunden bleiben und aktuell Karlfrieder Reinau unterstützen.