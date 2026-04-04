 2026-04-03T19:57:16.526Z

Vereinsnachrichten

Karlfrieder Reinau übernimmt Sportliche Leitung beim FV Haltingen

von PM FV Haltingen · 04.04.2026, 15:00 Uhr · 0 Leser
Karlfrieder Reinau
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Karlfrieder Reinau
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Karlfrieder Reinau ist absofort neuer Sportlicher Leiter beim FV Haltingen. Der 69-jährige wurde bei der Generalsammlung einstimmig gewählt.

Norman Rueb, der dieses Amt jahrelang erfolgreich begleitete, muss aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten. Norman Rueb wird weiterhin dem Verein verbunden bleiben und aktuell Karlfrieder Reinau unterstützen.