Karlburg holt Top-Torjäger aus Meisterjahr zurück in die Landesliga "Er kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft bestens" von Boris Manz · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

Der eine kommt zurück, der andere geht: Sebastian Fries (r.) hat Karlburg verlassen. Nun kehrt Marco Kunzmann zurück (l.). – Foto: Johannes Traub

Karlburg hat auf den Abgang von Sebastian Fries reagiert. Der einstige Top-Torjäger Marco Kunzmann kehrt zurück in die Landesliga Nordwest.

Er war eines der Gesichter des Karlburger Aufstiegs 2024: Mit 15 Toren führte Marco Kunzmann den TSV vor zwei Jahren in die Bayernliga. Der in der Jugend der Würzburger Kickers ausgebildete Offensivmann kam im Januar 2021 – nach einer Zwischenstation beim FC Bayern Alzenau – erstmals zum TSV. In seinen ersten vier Jahren in Karlburg avancierte er zum absoluten Leistungsträger und steuerte in Bayern- und Landesliga insgesamt 38 Tore bei. 38 Tore in vier Jahren: Kunzmann kehrt zum TSV Karlburg zurück Nach dem Bayernliga-Abstieg wechselte Kunzmann zum SV Eintracht Nassig in die Landesliga Odenwald, wo ihm in der abgelaufenen Spielzeit acht Treffer in 18 Partien gelangen. Bei seiner Rückkehr nach Karlburg soll Kunzmann nun dabei helfen, den Abgang von Sebastian Fries zu kompensieren. Den 33-jährigen Torjäger zieht es bekanntlich in die Kreisklasse.

„Wir freuen uns sehr, dass Marco wieder bei uns ist. Er kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft bestens und wird sich sofort wieder einfügen. Mit seiner Qualität ist er eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft“, so Björn Spehnkuch, Sportvorstand des TSV Karlburg, in einer Mitteilung zum Transfer. Kunzmann ist der fünfte Transfer des TSV Karlburg für die kommende Landesliga-Saison Auch der Spieler selbst blickt der Aufgabe voller Vorfreude entgegen, wie der Verein mitteilt. Ausschlaggebend für den Wechsel seien vor allem die bekannten Strukturen, das familiäre Umfeld sowie die Möglichkeit gewesen, wieder gemeinsam mit ehemaligen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen und mit der Mannschaft maximalen sportlichen Erfolg anzustreben. Durch die Rückkehr Kunzmanns sieht sich der TSV in der Offensive für die anstehende Landesliga-Saison gut aufgestellt.