Karlburg empfägt TuS Leider: "Ganz, ganz schweres Auswärtsspiel"

Bereits am Freitagabend empfängt der TSV Karlburg den TuS Aschaffenburg-Leider zum Auftakt des 6. Spieltags der Landesliga Nordwest. Die Gastgeber, stehen mit sechs Punkten aus fünf Spielen auf Rang 13, während der TuS mit zehn Zählern den dritten Platz belegt. Karlburg feierte am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen 4:0 beim TSV Mönchröden den zweiten Saisonsieg, Leider musste sich im Heimspiel gegen den SV Alemannia Haibach mit einem 1:1 begnügen.

Unter der Woche wartete auf den TuS ein schwerer Pokalgegner. Gegen den Regionalligisten TSV Aubstadt unterlag das Team von Trainer Steffen Bolze im Bayerischen Totopokal mit 0:5 – und das nur drei Tage vor der Auswärtspartie in Karlburg.

Bolze: "Ein toller Start für uns"

Trotz der jüngsten Punktverluste zieht Bolze eine positive Zwischenbilanz: „Mit den zehn Punkten aus fünf Spielen sind wir sehr zufrieden. Es ist ein toller Start für uns – wohl wissend, dass wir die letzten zwei Spiele nur einen Punkt geholt haben.“

Die Auftritte der letzten Wochen sieht er differenziert: „Mit dem Spiel in Schweinfurt war ich in Summe nicht unzufrieden. Das Ergebnis hat halt nicht gepasst. Gegen Haibach hatten wir nicht unseren besten Tag, das muss man auch ganz klar so analysieren. Am Ende haben wir uns zumindest noch mit einem Punkt belohnt.“

Respekt vor Karlburgs Qualität

Vor dem Auswärtsspiel warnt der TuS-Coach vor dem kommenden Gegner: „Es steht eine schwere Auswärtspartie in Karlburg auf dem Programm. Für mich eine gute Mannschaft, die besser zu beurteilen ist als es der Tabellenplatz beziehungsweise die Punktausbeute vermuten lässt . Auch wenn wir vielleicht zehn Punkte haben, ist für mich Karlburg eine gestandene Mannschaft. Von daher wird es schwierig.“

Englische Woche als Belastung

Mit Blick auf das Pokalspiel gegen Aubstadt lobt Bolze vor allem den Einsatz seiner Mannschaft: „Wir haben eigentlich über 80 Minuten eine sehr, sehr gute Leistung gebracht – vor allem in läuferischer Hinsicht.“ Gleichzeitig weiß er um die Belastung: „Das ist natürlich für uns auch ein Schlauch mit den englischen Wochen. Aber wir gehen das positiv an, wissen aber auch, dass es natürlich ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel ist.“

Personell gibt es kaum Veränderungen: „Philipp Zschirpe fällt vermutlich weiterhin aus. Luis Brunn ist angeschlagen. Da müssen wir mal gucken, wer das Pokalspiel ganz gut verkraftet hat.“

Trotz aller Umstände gibt der TuS-Trainer die Marschroute klar vor: „Wir am Freitag ein tolles Spiel gegen einen guten Gegner und einen tollen Platz. Wir versuchen, drei Punkte zu holen oder zumindest einen zu entführen.“