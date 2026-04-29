Karla Brinkmann schließt sich der SGS an

Karla Brinkmann wechselt zur SGS Essen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der nächste Neuzugang für die kommende Saison bei der SGS Essen steht fest. Karla Brinkmann wechselt vom VfL Wolfsburg zu den Lila-Weißen. Die 19-Jährige ging im Jahr 2021 den Schritt von ihrem Ausbildungsverein SV Alfeld in die U17 des VfL und spielte seither bei den Wölfinnen. Nun schließt sie sich ab dem Sommer der SGS an.

19-Jährige mit reichlich nationaler Erfahrung

„Mit Karla bekommen wir eine sehr dynamische und flexibel einsetzbare Verteidigerin zur SGS“, meint

Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS. „Sie hat in ihrem jungen Alter schon einiges an nationaler

und internationaler Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns sehr darauf, mit Karla gemeinsam die nächsten

Schritte zu gehen.“

Brinkmann, die in der Defensive variabel einsetzbar ist, absolvierte in ihrer Zeit in Wolfsburg insgesamt

42 Begegnungen für die zweite Mannschaft des VfL und feierte 2024 ihr Debüt in der Bundesliga. Auch

13 Partien für deutsche U-Nationalmannschaften hat sie bereits auf dem Konto.