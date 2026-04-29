Karla Brinkmann schließt sich der SGS an

Der nächste Neuzugang für die kommende Saison bei der SGS Essen steht fest. Karla Brinkmann
wechselt vom VfL Wolfsburg zu den Lila-Weißen. Die 19-Jährige ging im Jahr 2021 den Schritt von
ihrem Ausbildungsverein SV Alfeld in die U17 des VfL und spielte seither bei den Wölfinnen. Nun
schließt sie sich ab dem Sommer der SGS an.
„Mit Karla bekommen wir eine sehr dynamische und flexibel einsetzbare Verteidigerin zur SGS“, meint
Daniel Kraus, sportlicher Leiter bei der SGS. „Sie hat in ihrem jungen Alter schon einiges an nationaler
und internationaler Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns sehr darauf, mit Karla gemeinsam die nächsten
Schritte zu gehen.“
Brinkmann, die in der Defensive variabel einsetzbar ist, absolvierte in ihrer Zeit in Wolfsburg insgesamt
42 Begegnungen für die zweite Mannschaft des VfL und feierte 2024 ihr Debüt in der Bundesliga. Auch
13 Partien für deutsche U-Nationalmannschaften hat sie bereits auf dem Konto.
„Für mich bietet die SGS tolle Rahmenbedingungen, um mich persönlich und sportlich
weiterzuentwickeln“, sagt die neue SGS-Verteidigerin. „Ich freue mich auf die sportliche
Herausforderung, möchte das Team kennenlernen und gemeinsam auf die sportlichen Ziele hinarbeiten.
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